🇪🇸 FC Barcelona – Galatasaray 🇹🇷 Typy, kursy (10.03.2022)

Po wyeliminowaniu Napoli w fazie play-off FC Barcelona rozpoczyna walk臋 o 膰wier膰fina艂 Ligi Europy. Rywalem “Dumy Katalonii” w fazie 1/8 fina艂u b臋dzie dru偶yna Galatasaray.聽

FC Barcelona – Galatasaray zapowied藕 (czwartek, 21:00)

FC Barcelona nie jest ju偶 t膮 sam膮 dru偶yn膮, kt贸r膮 ogl膮dali艣my pod wodz膮 Ronalda Koemana. Xaviemu uda艂o si臋 odmieni膰 oblicze “Dumy Katalonii” i zawodnicy z Camp Nou od d艂u偶szego czasu osi膮gaj膮 bardzo zadowalaj膮ce rezultaty. Znacznie poprawi艂a si臋 ich sytuacja w La Liga, istnieje spora szansa, 偶e uda si臋 powalczy膰 o puchar Ligi Europy, ale co najwa偶niejsze, gr臋 Barcelony zn贸w mo偶na ogl膮da膰 z przyjemno艣ci膮. Na drodze Katalo艅czyk贸w do triumfu w jednym z europejskich puchar贸w stanie jednak w czwartek Galatasaray. Czy turecki zesp贸艂 ma jakiekolwiek szanse w starciu z dru偶yn膮 Xaviego?

Wydaje si臋 to raczej ma艂o prawdopodobne, bowiem Galatasaray ma w ostatnim czasie spore trudno艣ci nawet na krajowym podw贸rku. Kompromituj膮c膮 seri臋 czterech pora偶ek z rz臋du pi艂karze z Galaty maj膮 ju偶 co prawda za sob膮, ale wyniki osi膮gane przez zesp贸艂 nadal nie zachwycaj膮. Do艣膰 powiedzie膰, 偶e ostatnie pi臋tna艣cie spotka艅 to zaledwie trzy zwyci臋stwa Galatasaray. Trudno sobie wyobrazi膰, by ekipa Domeneca Torrenta mog艂a w czwartek zagrozi膰 Barcelonie na Camp Nou.

FC Barcelona – Galatasaray nasze typy

Przewidujemy 艂atwe i g艂adkie zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola - nie 1.68 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.41 Zagraj

FC Barcelona – Galatasaray kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Barcelony, kurs: 1.17

remis, kurs: 8.40

wygrana Galatasaray, kurs: 18.0

FC Barcelona – Galatasaray fakty meczowe

Galatasaray wygra艂o zaledwie trzy z pi臋tnastu ostatnich mecz贸w

Ostatni膮 pora偶k臋 w regulaminowym czasie gry Barcelona ponios艂a 8 grudnia 2021 roku

W trzech z pi臋ciu ostatnich spotka艅 FC Barcelona zdobywa艂a r贸wno cztery gole

FC Barcelona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Elche – Barcelona 1:2

Barcelona – Athletic Bilbao 4:0

Napoli – Barcelona 2:4

Valencia – Barcelona 1:4

Barcelona – Napoli 1:1

Galatasaray – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Konyaspor – Galatasaray 2:0

Galatasaray – Rizespor 4:2

Gotzepe – Galatasaray 2:3

Galatasaray – Kayserispor 1:1

Analyaspor – Galatasaray 1:1

