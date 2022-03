Górnik Polkowice – Widzew Łódź 🇵🇱 Typy, kursy (13.03.2022)

W ramach 23. kolejki Fortuna 1 Liga, G贸rnik Polkowice zagra na w艂asnym obiekcie z Widzewem 艁贸d藕. Czy go艣cie zgarn膮 trzy punkty i zmniejsz膮 nieco straty do lidera?聽

G贸rnik Polkowice – Widzew 艁贸d藕 zapowied藕 (niedziela, 18:00)

G贸rnik Polkowice ma niewielkie szanse na utrzymanie. Dorobek zaledwie 13 punkt贸w 22 ligowych meczach, a tak偶e strata a偶 9 oczek do bezpiecznej lokaty sugeruj膮, 偶e zesp贸艂 z Polkowic b臋dzie musia艂 po偶egna膰 si臋 z t膮 klas膮 rozgrywkow膮. Trudno wyobrazi膰 sobie, by G贸rnik zniwelowa艂 strat臋 do pi臋tnastego Zag艂臋bia Sosnowiec.

Zupe艂nie inny cel ma Widzew. 艁贸dzki klub zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ze strat膮 jedenastu punkt贸w do Miedzi oraz przewag膮 czterech oczek nad Ark膮. Oznacza to, i偶 Widzew musi przede wszystkim skupi膰 si臋 na obronie drugiej lokaty, kt贸ra gwarantuje bezpo艣redni awans do ekstraklasy.

G贸rnik Polkowice – Widzew 艁贸d藕 nasze typy

Zak艂adamy, 偶e Widzew 艁贸d藕 wygra ten mecz.

Nasze typy Widzew wygra mecz 1.90

Widzew powyżej 1.5 bramki 1.97

G贸rnik Polkowice – Widzew 艁贸d藕 kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

G贸rnik wygra, kurs: 4.00

Remis, kurs: 3.50

Widzew wygra, kurs: 1.90

G贸rnik Polkowice – Widzew 艁贸d藕 fakty meczowe

G贸rnik wygra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Widzew wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w G贸rnik traci艂 gola

G贸rnik Polkowice pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – G贸rnik Polkowice 2:0

Chrobry G艂og贸w – G贸rnik Polkowice 2:0

G贸rnik Polkowice – Polonia Bytom 4:0

G贸rnik Polkowice – 艢l膮sk Wroc艂aw 2 2:4

Zag艂臋bie Lubin – G贸rnik Polkowice 1:0

Widzew 艁贸d藕 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stomil Olsztyn – Widzew 艁贸d藕 0:2

Widzew 艁贸d藕 – Arka Gdynia 2:5

Widzew 艁贸d藕 – Inhu艂e膰 1:1

Widzew 艁贸d藕 – FC Gareji Sagarejo 2:2

Widzew 艁贸d藕 – KS Wieczysta Krak贸w 2:0

