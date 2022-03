Miedź Legnica – Korona Kielce 🇵🇱 Typy, kursy (18.03.2022)

Hitem 24. kolejki 1. Ligi b─Ödzie starcie Miedzi Legnica z Koron─ů Kielce. Obie ekipy graj─ů w tym sezonie na bardzo wysokim poziomie, ale to gospodarze s─ů w zdecydowanie lepszej sytuacji i tak naprawd─Ö pozosta┼éo im przypiecz─Ötowa─ç awans do Ekstraklasy. Korona uwik┼éana jest w walk─Ö o drug─ů pozycj─Ö, wi─Öc to pi─ůtkowe starcie jest bardzo wa┼╝ne z perspektywy tej ekipy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt├│rej poznacie pa┼ästwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si─Ö z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher├│w.

Mied┼║ Legnica – Korona Kielce zapowied┼║ (pi─ůtek, 18:00)

Gospodarze tego meczu bardzo pewnie pod─ů┼╝aj─ů w kierunku awansu do Ekstraklasy. Mied┼║ nie straci┼éa absolutnie nic z formy kt├│r─ů pokazywali jesieni─ů i mo┼╝na spodziewa─ç si─Ö, ┼╝e nie wypuszcz─ů ju┼╝ tego awansu z r─ůk. Mimo wszystko do ko┼äca sezonu pozosta┼éo jeszcze kilkana┼Ťcie spotka┼ä i gospodarze dobrze wiedz─ů, ┼╝e musz─ů nadal prezentowa─ç si─Ö z dobrej strony.

Go┼Ťcie za to maj─ů nadziej─Ö na zaj─Öcie drugiej pozycji kt├│ra zapewni bezpo┼Ťredni awans do Ekstraklasy. Rywali jest jednak naprawd─Ö wielu i je┼Ťli Korona nie b─Ödzie wygrywa┼éa meczu za meczem to o t─ů drug─ů pozycj─Ö b─Ödzie bardzo trudno. Mimo wszystko pi┼éka nadal jest w grze i tak naprawd─Ö to od graczy z Kielc zale┼╝y czy b─Ödzie bezpo┼Ťredni awans czy mo┼╝e bara┼╝e, a mo┼╝e nawet i ich brak.

Mied┼║ Legnica – Korona Kielce nasze typy

Korona ostatnio zdobyła trzy punkty, ale to Miedź wygrywa mecz za meczem i można spodziewać się, że na własnym obiekcie w Legnicy gospodarze nie powinni mieć problemu z żadnym ze swoich rywali.

Nasze typy Mied┼║ Legnica 1.98 Zagraj

Zagraj powy┼╝ej 2.5 goli 2.12 Zagraj

Mied┼║ Legnica – Korona Kielce kursy bukmacher├│w

Faworytem bukmacher├│w jest Mied┼║ Legnica. Na ich zwyci─Östwo kurs wynosi 1.98. Je┼Ťli kto┼Ť chcia┼éby postawi─ç na remis w starciu Mied┼║ Legnica – Korona Kielce, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.70. Zwyci─Östwo go┼Ťci wyceniane jest po kursie 4.40.

Mied┼║ Legnica – Korona Kielce fakty meczowe

Gospodarze wygrali 3 mecze z rz─Ödu.

Miedź nie przegrała od 10 spotkań.

Go┼Ťcie s─ů niepokonani od 4 mecz├│w.

Miedź Legnica ostatnie pięć spotkań

GKS Jastrz─Öbie – Mied┼║ Legnica 0:2

Skra Cz─Östochowa – Mied┼║ Legnica 0:2

Mied┼║ Legnica – KKS Kalisz 4:3

CSKA Sofia – Mied┼║ Legnica 2:1

Mied┼║ Legnica – Lech Pozna┼ä 0:0

Korona Kielce ostatnie pięć spotkań

Korona Kielce – Resovia Rzesz├│w 2:1

┼üKS ┼ü├│d┼║ – Korona Kielce 0:0

Korona Kielce – Stomil Olsztyn 1:1

Korona Kielce – Zag┼é─Öbie Sosnowiec 1:1

Korona Kielce – Zag┼é─Öbie Sosnowiec 0:1

