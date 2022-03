Widzew – Odra 🇵🇱 Typy, kursy (18.03.2022)

W teorii i na papierze gospodarze nie powinni mie膰 k艂opot贸w z wygran膮. Jednak boisko mo偶e zweryfikowa膰 te plany. Widzew nadal daleki od optymalnej formy. Przyje偶d偶aj膮ca na Pi艂sudskiego Odra Opole jednak spisuje si臋 jeszcze gorzej. To okazja dla 艂odzian by ucieka膰 przed goni膮cymi ekipami.

Widzew – Odra zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

艁odzianie wygrali do tej pory tylko jeden mecz w tym roku. Mowa o triumfie w Olsztynie 2:0. Poza tym 2:5 na inauguracje z Ark膮 w 艁odzi oraz 0:0 w Polkowicach przed chwil膮. Janusz Nied藕wied藕 i sp贸艂ka nie mog膮 by膰 zadowoleni z formy. K艂opotem s膮 tak偶e personalia. Kontuzji dozna艂 Jakub Wr膮bel i tego golkipera zabraknie w najbli偶szym czasie. To jednak nie zmienia plan贸w RTS-u. Widzew ma awansowa膰 i ma to zrobi膰 bez bara偶y. P贸ki co s膮 na drugim miejscu, ale za ich plecami jest Korona. Odleg艂o艣膰 3pkt to nie jest zbyt wielka przewaga w tym momencie.

Odra Opole jeszcze gorzej wesz艂a w rund臋. Zaledwie punkt po trzech meczach nie mo偶e nikogo cieszy膰 w Opolu. Mowa o wyjazdowym meczu w Sosnowcu, gdzie uratowali remis. Poza tym pora偶ki z dru偶ynami z czo艂贸wki – Chrobry i Arka. Terminarz mo偶e nie najlepszy, zw艂aszcza patrz膮c przez pryzmat kolejnej wyprawy do ekipy z czuba ligowej tabeli. Ale Odra zdecydowanie powinna poprawi膰 swoj膮 gr臋, bo ta p贸ki co te偶 nie wygl膮da najlepiej.

Widzew – Odra kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Widzew wygra, kurs: 1,67

Odra wygra, kurs: 5

Remis, kurs: 3,90

Widzew – Odra nasze typy

Dwa typy w kierunku gospodarzy. Dla tych, kt贸rzy wol膮 mniejsze ryzyko – pierwszy. Drugi dla chc膮cych zagra膰 wy偶szy kurs i nieco bardziej zaryzykowa膰.

Nasze typy Widzew 1,67 Zagraj

Zagraj Widzew do zera 2,50 Zagraj

Widzew – Odra fakty meczowe

Mecz wicelidera z 10. dru偶yn膮 I ligi. Obie ekipy dzieli 13pkt: 43 do 30 na korzy艣膰 gospodarzy

Widzew to najlepsza dru偶yna w domu w ca艂ej lidze – 26pkt w jedenastu meczach

Widzew w 2022 roku notuje bilans 1-1-1

Odra jeszcze nie wygra艂a na wiosn臋 – jeden remis i dwie pora偶ki

Ekipa z Opola zgarn臋艂a tylko 9pkt na wyjazdach. To trzeci najgorszy wynik w lidze

Jesieni膮 w Opolu pad艂 bezbramkowy remis

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Zag艂臋bie – Warta (pi膮tek, 18:00)