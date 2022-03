🇨🇳 Chiny – Arabia Saudyjska 🇸🇦 Typy, kursy (24.03.2022)

Bardzo wa偶ny mecz dla go艣ci, dla kt贸rych to okazja na zaklepanie sobie awansu. Arabia Saudyjska wygrywaj膮c b臋dzie pewna wyjazdu do Kataru. To wa偶ne wobec ostatniej kolejki, gdy zmierz膮 si臋 z Australi膮. Chiny b臋d膮 mia艂y trudne zadanie. W ko艅cu mecz domowy rozegraj膮 w… Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Chiny – Arabia Saudyjska zapowied藕 (czwartek, 16:00)

Nie ma co tutaj kry膰, ka偶dy inny wynik ni偶 wygrana go艣ci b臋dzie du偶膮 niespodziank膮. Arabia Saudyjska prowadzi w grupie B przed Japoni膮 i Australi膮. Obie ekipy w teorii mog膮 ich jeszcze wyprzedzi膰. Tym bardziej Australia, z kt贸r膮 zmierz膮 si臋 w ostatniej kolejce. Dlatego nie mog膮 sobie pozwoli膰 na jakiekolwiek potkni臋cie. Wtedy ju偶 dadz膮 szans臋 rywalom na dogonienie ich. Wygrana z Chinami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jednak daje pewn膮 przepustk臋 do katarskiego mundialu.

Chiny mia艂y budowa膰 futbolow膮 pot臋g臋, ale tego nie wida膰. Przedostatnia pozycja w tabeli i zaledwie 5 punkt贸w w eliminacjach to s艂aby wynik. Wyprzedzaj膮 jedynie Wietnam, a s膮 za… Omanem. Kr贸tko m贸wi膮c nadal w Pa艅stwie 艢rodka niewiele si臋 zmienia pod k膮tem reprezentacyjnym. Ich kadra to nadal s艂aby zesp贸艂 w kontek艣cie kontynentu, a co dopiero m贸wi膰 o ca艂ym 艣wiecie.

Chiny – Arabia Saudyjska kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Chiny wygraj膮, kurs: 8,50

Arabia wygra, kurs: 1,45

Remis, kurs: 4,05

Chiny – Arabia Saudyjska nasze typy

Blisko domu “go艣cie” nie powinni mie膰 k艂opot贸w z wygran膮. St膮d dwa nasze typy w kierunku lidera tabeli.

Nasze typy Arabia 1,45 Zagraj

Zagraj Arabia wygra do 0 1,80 Zagraj

Chiny – Arabia Saudyjska fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej dru偶yny z liderem grupy B azjatyckich eliminacji. R贸偶nica to a偶 14pkt: 5 do 19 na korzy艣膰 go艣ci

Arabia Saudyjska je艣li wygra, awansuje do mundialu w Katarze

W wyjazdowych meczach Saudyjczyk贸w pada bardzo ma艂o goli. Ich bilans bramkowy po czterech woja偶ach to 2:2

Chiny wszystkie punkty zdoby艂y w roli gospodarza

Mecz odb臋dzie si臋 w Sharjah w ZEA

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Arabii Saudyjskiej 3:2

