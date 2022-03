Rumunia U20 – Norwegia U20 🇷🇴🇳🇴 Typy, kursy (24.03.2022)

Cho膰 na papierze mecz Rumunii U20 z Norwegi膮 U20 nie zapowiada si臋 na najciekawsze, to w meczach tych ekip pada naprawd臋 wiele goli i kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 otwartego starcia, kt贸re powinno sta膰 na ca艂kiem niez艂ym poziomie. Bukmacherzy minimalnie wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 ekipie Norwegii, ale zawodnicy z Rumunii na pewno powalcz膮 o dobry wynik i postaraj膮 si臋 pokona膰 swoich rywali. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Rumunia U20 – Norwegia U20 zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Gospodarze tego meczu na pewno b臋d膮 chcieli w dobrym stylu zako艅czy膰 t膮 edycj臋 Elite League. Co prawda Rumunia rozegra a偶 siedem spotka艅, to jednak wyniki tej kadry nie by艂y takie z艂e i fani tej kadry mog膮 by膰 zadowoleni z postawy swoich zawodnik贸w. Mecz z Norwegi膮 nie b臋dzie nale偶a艂 do naj艂atwiejszych, ale Rumuni臋 sta膰 na wygran膮.

Go艣cie za to rozegraj膮 zaledwie pi臋膰 spotka艅 w tej edycji Elite League, ale wyst臋py Norwegii by艂y r贸wnie偶 solidne i gracze tej kadry b臋d膮 chcieli na pewno pokaza膰 si臋 z dobrej strony w tym meczu. P贸ki co ta kadra przegra艂a w tych rozgrywkach tylko jeden mecz i by膰 mo偶e uda si臋 Norwegom podskoczy膰 w ligowej tabeli jeszcze o kilka pozycji.

Rumunia U20 – Norwegia U20 nasze typy

Obie ekipy trac膮 w ostatnich meczach bramki, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 otwartego starcia z du偶膮 ilo艣ci膮 goli. Mimo wszystko szykuje si臋 wyr贸wnane spotkanie i nie mo偶na wykluczy膰 remisu.

Nasze typy remis 3.25 Zagraj

Zagraj powy偶ej 2.5 goli 1.80 Zagraj

Rumunia U20 – Norwegia U20 kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Norwegia U20. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.20. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Rumunia U20 – Norwegia U20, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.25. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.95.

Rumunia U20 – Norwegia U20 fakty meczowe

Rumunia U20 nie zachowa艂a czystego konta od 6 spotka艅.

W ostatnich 6 meczach gospodarzy fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 7 mecz贸w.

Rumunia U20 ostatnie pi臋膰 spotka艅

W艂ochy U20 – Rumunia U20 7:0

Rumunia U20 – Polska U20 2:1

Niemcy U20 – Rumunia U20 4:0

Rumunia U20 – Czechy U20 2:1

Anglia U20 – Rumunia U20 6:1

Norwegia U20 ostatnie pi臋膰 spotka艅

Czechy U20 – Norwegia U20 1:1

Norwegia U20 – Polska U20 1:5

Portugalia U20 – Norwegia U20 1:2

Niemcy U20 – Norwegia U20 1:1

Polska U20 – Norwegia U20 1:1