Katar – Bułgaria. Typy, kursy (26.03.2022)

Przygotowujący się do Mistrzostw Świata Katarczycy, w sobotni wieczór rozegrają kolejne spotkanie towarzyskie. Tym razem ich rywalem będzie Bułgaria.



Katar – Bułgaria zapowiedź (sobota, 18:30)

Reprezentacja Kataru po raz ostatni rozegrała oficjalny mecz w grudniu 2021 roku, kiedy występowała na Arab CUP. Teraz piłkarzy tego zespołu czekają kolejne spotkania, które mają przygotować ich do tegorocznego Mundialu. W sobotę na stadion Education City w Al Rayyan zawita reprezentacja Bułgarii.

Bułgarzy ostatnich lat nie mogą zaliczyć do udanych. Eliminacje do Mistrzostw Świata okazał się kolejną porażką tej reprezentacji, która zdołała uzbierać jedynie osiem oczek w pięciozespołowej grupie. Jedynym pozytywem mógł być nieoczekiwany remis we Florencji podczas spotkania z mistrzami Europy, Włochami.

Katar – Bułgaria kursy bukmacherów

Noblebet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Katar wygra, kurs: 2.00

Bułgaria wygra, kurs: 3.40

Remis, kurs: 3.85

Katar – Bułgaria nasze typy

Zakładamy, że większą chęć wygranej w tym meczu będą mieć Katarczycy.

Nasze typy Katar 2.00

Obie drużyny strzelą gola 2.05

Katar – Bułgaria fakty meczowe

Reprezentacja Bułgarii zdobyła tylko 8 punktów w grupie eliminacyjnej do MŚ

Reprezentacja Kataru w grudniu zajęła 3. miejsce w Arab CUP

Reprezentacja Bułgarii wygrała 1 spośród 5 ostatnich spotkań

Katar ostatnie pięć meczów

Egipt – Katar 0:1 (po karnych)

Katar – Algieria 1:2

Katar – Zjednoczone Emiraty Arabskie 5:0

Katar – Irak 3:0

Oman – Katar 1:2

Bułgaria ostatnie pięć meczów

Szwajcaria – Bułgaria 4:0

Ukraina – Bułgaria 1:1

Bułgaria – Irlandia Północna 2:1

Litwa – Bułgaria 3:1

Bułgaria – Gruzja 4:1

