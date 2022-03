🇨🇱 Chile – Urugwaj 🇺🇾 Typy, kursy (29.03.2022)

Mecz ostatniej szansy dla gospodarzy. Szans臋 Chile na bara偶e s膮 minimalne, ale dop贸ki pi艂ka w grze, to warto walczy膰. Urugwaj ju偶 na luzie, z zapewnionym awansem na mundial. Kto b臋dzie g贸r膮 w Santiago?

Chile – Urugwaj zapowied藕 (艣roda, 1:30)

Gospodarze maj膮 jeszcze ostatni膮 furtk臋 w kierunku mundialu. Wiele musi si臋 wydarzy膰, by Chile na nim si臋 znalaz艂o. Najpierw trzeba dotrze膰 do eliminacji interkontynentalnych. Tam b臋dzie czeka艂 rywal z Azji, czyli potencjalnie Australia. Jednak najpierw Chile musi zaj膮膰 pi膮te miejsce. Do tego bezwzgl臋dnie potrzebne im jest zwyci臋stwo najbli偶szej nocy. To jednak dopiero pocz膮tek warunk贸w. Swoje musz膮 zrobi膰 tak偶e kadry Paragwaju i Wenezueli. Te ekipy nie pomog膮 da膰 si臋 pokona膰 Peru i Kolumbii. Je艣li chocia偶 jeden z tych trzech warunk贸w nie zostanie spe艂niony, w贸wczas pi膮te miejsce zajmie albo Peru, albo Kolumbia. Dla Chile to chyba ostatnia szansa na mundial w najbli偶szym czasie. Lada moment z kadr膮 po偶egnaj膮 si臋 wiekowi liderzy, a nast臋pc贸w na wysokim poziomie nie wida膰…

Urugwaj z perypetiami, ale ostatecznie zameldowa艂 si臋 na mundialu. Mocna ekipa z po艂udnia kontynentu powinna zrobi膰 to szybciej, gdy偶 na papierze wydaj膮 si臋 by膰 trzeci膮 si艂膮. Tymczasem obecnie s膮 za Ekwadorem. Dla nich najwa偶niejszy jest jednak awans. Teraz ju偶 pierwsze spotkanie, kt贸re mo偶na traktowa膰 w roli przygotowa艅 do turnieju. Tyle 偶e Diego Alonso mo偶e zdecydowa膰 si臋 na roszady w sk艂adzie. Zaawansowana faza sezonu, zm臋czeni zawodnicy i mecz o pietruszk臋, wi臋c jest opcja rotowania sk艂adem.

Chile – Urugwaj kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Chile wygra, kurs: 2,12

Urugwaj wygra, kurs: 3,4

Remis, kurs: 3,4

Chile – Urugwaj nasze typy

Gospodarze b臋d膮 tutaj goni膰 wynik, jednak go艣cie raczej te偶 kompletnie nie odpuszcz膮 tego spotkania. Oby si臋 to prze艂o偶y艂o na gole po obu stronach.

Nasze typy Obie strzel膮 1,80 Zagraj

Zagraj Chile lub remis 1,98 Zagraj

Chile – Urugwaj fakty meczowe

Spotkanie 7. z 4. dru偶yn膮 eliminacji strefy CONMEBOL. Obie ekipy dzieli 6pkt: 19 do 25 na korzy艣膰 go艣ci

Urugwaj kilka dni temu zapewni艂 sobie awans na katarski mundial

Chile ma szans臋 jeszcze na bara偶 interkontynentalny. Potrzebuj膮 do tego wygranej, potkni臋cia Kolumbii oraz Peru

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 remisem 1:1

