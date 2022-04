🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester – PSV 🇳🇱 Typy, kursy (07.04.2022)

To chyba najwi臋kszy hit mecz贸w 1/4 fina艂u Ligi Konferencji. Faworytem b臋dzie oczywi艣cie Leicester. Jednak naprzeciw wychodzi mocne PSV, kt贸re walczy tak偶e o tytu艂 w Holandii. Kto b臋dzie g贸r膮 w czwartek?

Leicester – PSV zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Go艣cie z Holandii w miniony weekend stracili dwa punkty. Dodajmy dwa bardzo wa偶ne punkty, gdy偶 teraz ich strata do Ajaksu wynosi cztery oczka. Do ko艅ca sezonu sze艣膰 kolejek, wi臋c trudno b臋dzie odebra膰 tytu艂 dru偶ynie z Amsterdamu. Jednak PSV nawet bez ligi, mo偶e zgarn膮膰 podw贸jn膮 koron臋. S膮 w finale Pucharu Holanii – tam czeka Ajax – a tutaj tak偶e s膮 w grze w Lidze Konferencji Europy. W dw贸ch wiosennych rundach odprawili Maccabi Tel-Awiw i FC Kopenhag臋. Co ciekawe w kompletnie innym stylu. Izraelczyk贸w pokonali strzelaj膮c im dwa gole w dwumeczu. Przeciwko Du艅czykom by艂 weso艂y futbol – 4:4 u siebie i 4:0 w stolicy Danii! Teraz tak 艂atwo o strzelanie goli nie b臋dzie…

Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e dla Leicester rozgrywki LKE to ostatnia szansa na europejskie puchary w przysz艂ym sezonie. Jako zwyci臋zca mogliby zagra膰 w Lidze Europy 2022/2023. Nie jest to mo偶e nagroda marze艅, ale z braku laku dobre i to. W Premier League dopiero 10. pozycja, chocia偶 maj膮 kilka mecz贸w zaleg艂ych. Nadal jednak trudno b臋dzie odrobi膰 dystans. Na krajowym podw贸rku puchary si臋 nie uda艂y – z EFL Cup odpali po rzutach karnych z Liverpoolem, co mo偶na zrozumie膰. Jednak wpadka w FA Cup z Nottingham 1:4 kompletnie nie przystoi angielskiemu pucharowiczowi.

Leicester – PSV kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Leicester wygra, kurs: 2,20

PSV wygra, kurs: 3,20

Remis, kurs: 3,50

Leicester – PSV nasze typy

Obie dru偶yny powinny trafi膰 do siatki, jednak typujemy zwyci臋stwo gospodarzy.

Leicester – PSV fakty meczowe

Mecz dw贸ch ekip, kt贸re rozpoczyna艂y swoj膮 pucharow膮 przygod臋 od Ligi Europy, z kt贸rej odpad艂y w fazie grupowej

Leicester w LKE wyeliminowa艂 Randers i Rennes

PSV w LKE pokona艂o Maccabi Tel-Awiw i FC Kopenhag臋

To b臋dzie pierwszy pojedynek tych dru偶yn

