Korona Kielce – Zagłębie Sosnowiec 🇵🇱 Typy, kursy (09.04.2022)

Sobotnie spotkanie Korony Kielce z Zag艂臋biem Sosnowiec zapowiada si臋 na ca艂kiem ciekawe. Gospodarze walcz膮 o awans do Ekstraklasy, a go艣cie w ostatnim czasie prezentuj膮 si臋 z naprawd臋 solidnej strony i cho膰 bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej ekipy z Kielc to fani mog膮 spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia, kt贸re powinno sta膰 na ca艂kiem dobrym poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Korona Kielce – Zag艂臋bie Sosnowiec zapowied藕 (sobota, 12:40)

Gospodarze tego meczu zdaj膮 sobie spraw臋, 偶e kolejny sezon na zapleczu Ekstraklasy nie b臋dzie do zaakceptowania. Korona ma sk艂ad do walki o awans i p贸ki co wydaje si臋, 偶e szanse na promocj臋 nie s膮 wcale ma艂e. Strata do bezpo艣redniego awansu nie jest wcale bardzo du偶a i je艣li gospodarze b臋d膮 wygrywali mecz za meczem do ko艅ca sezonu to b臋d膮 mieli szans臋 na unikni臋cie bara偶y.

Go艣cie za to w ostatnim czasie oddalili si臋 od strefy spadkowej. Zag艂臋bie ma naprawd臋 solidn膮 wiosn臋 i fani tej ekipy licz膮, 偶e ich ulubie艅cy b臋d膮 w stanie dalej grali na tym poziomie. Walka o utrzymanie jest priorytetem na t膮 cz臋艣膰 sezonu, a ewentualny spadek ekipy z Sosnowca b臋dzie dla kibic贸w tej dru偶yny ogromnym rozczarowaniem.

Korona Kielce – Zag艂臋bie Sosnowiec nasze typy

Korona walczy o awans i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e w starciu z Zag艂臋biem b臋d膮 w stanie zdoby膰 trzy punkty. Co prawda ekipa z Sosnowca nie jest ostatnio w z艂ej formie, ale gospodarze b臋d膮 r贸wnie偶 chcieli wykorzysta膰 przewag臋 w艂asnego boiska.

Korona Kielce – Zag艂臋bie Sosnowiec kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Korona Kielce. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.95. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Korona Kielce – Zag艂臋bie Sosnowiec, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.75.

Korona Kielce – Zag艂臋bie Sosnowiec fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 7 mecz贸w.

Go艣cie nie przegrali od 4 spotka艅

Korona nie zachowa艂a czystego konta od 4 spotka艅.

Korona Kielce ostatnie pi臋膰 spotka艅

Korona Kielce – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 2:1

Sandecja Nowy S膮cz – Korona Kielce 2:2

Mied藕 Legnica – Korona Kielce 1:1

Korona Kielce – Resovia Rzesz贸w 2:1

艁KS 艁贸d藕 – Korona Kielce 0:0

Zag艂臋bie Sosnowiec ostatnie pi臋膰 spotka艅

Puszcza Niepo艂omice – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:1

Zag艂臋bie Sosnowiec – GKS Jastrz臋bie 2:1

Zag艂臋bie Sosnowiec – GKS Tychy 1:0

Skra Cz臋stochowa – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:2

GKS Tychy – Zag艂臋bie Sosnowiec 2:1