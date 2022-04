Real Madryt – Getafe 🇪🇸 Typy, kursy (9.04.2022)

Real Madryt jest coraz bliżej zapewnienia sobie tytułu mistrza Hiszpanii. W sobotę drużyna ze stolicy może zbliżyć się do tego celu pokonując na Santiago Bernabeu ekipę Getafe.

Real Madryt – Getafe zapowiedź (sobota, 21:00)

Pomimo kompromitującej porażki z FC Barceloną w El Clasico Real Madryt nadal pozostaje głównym kandydatem do mistrzostwa Hiszpanii. Madrytczycy mają już dwanaście oczek przewagi nad bezpośrednimi rywalami do tytułu. Już w sobotę podopieczni Carlo Ancelottiego będą mieli okazję powiększyć swój dorobek punktowy. Na Santiago Bernabeu przyjedzie bowiem Getafe, które nie prezentuje się w tym sezonie najlepiej.

Getafe, pomimo tego, że zapisało w ciągu ostatnich pięciu meczów na swoim koncie sześć oczek, wciąż nie może być do końca spokojne o swój ligowy byt. Co prawda nad strefą spadkową mają już sześć punktów przewagi, jednak dla pełnego spokoju powinni jeszcze nieco podreperować swój dorobek punktowy. W sobotę może być jednak o to niezmiernie trudno.

Real Madryt – Getafe nasze typy

Wydaje się, że Real powinien gładko poradzić sobie z Getafe.

Real Madryt – Getafe kursy bukmacherów

Bukmacher Noblebet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Realu, kurs: 1.40

remis, kurs: 4.75

wygrana Getafe, kurs: 9.0

Real Madryt – Getafe fakty meczowe

Real wygrał siedem z dziesięciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach

Getafe wygrało tylko jeden z pięciu ostatnich meczów

Ostatnie starcie tych ekip zakończyło się zwycięstwem Getafe

Real Madryt – pięć ostatnich spotkań

Chelsea – Real Madryt 1:3

Celta Vigo – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Barcelona 0:4

Mallorca – Real Madryt 0:3

Real Madryt – PSG 3:1

Getafe – pięć ostatnich spotkań

Getafe – Mallorca 1:0

Athletic Bilbao – Getafe 1:1

Getafe – Valencia 0:0

Espanyol – Getafe 2:0

Getafe – Alaves 2:2

