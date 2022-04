🇪🇸 Atletico Madryt – Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (13.04.2022)

W jednym z dw贸ch 艣rodowych mecz贸w 1/4 fina艂u Ligi Mistrz贸w, Atletico Madryt zagra na Wanda Metropolitano z Manchesterem City. Czy gospodarze zdo艂aj膮 odrobi膰 straty z pierwszego pojedynku tych ekip?

Atletico Madryt – Manchester City zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Gracze Diego Simeone przyjechali do Manchesteru z konkretnym zadaniem. Mistrz Hiszpanii zamierza艂 wywie藕膰 remis z Etihad Stadium. Ostatecznie “The Citizens” zdo艂ali pokona膰 Jana Oblaka, a do siatki trafi艂 Kevin De Bruyne. Zwyci臋stwo Manchesteru City sprawia, 偶e to ekipa z Premier League jest zdecydowanie bli偶sza awansu.

W weekend obie dru偶yny rozgrywa艂y ligowe spotkania. Atletico Madryt do艣膰 niespodziewanie przegra艂o z Mallorc膮 0:1, natomiast Manchester City zremisowa艂 w wa偶nym starciu z Liverpoolem 2:2. Spogl膮daj膮c na form臋 pi艂karzy Guardioli z tego pojedynku, gracze Atletico maj膮 bardzo trudne zadanie.

Atletico Madryt – Manchester City nasze typy

Gospodarze musz膮 zaatakowa膰 spodziewamy si臋 zdecydowanie lepszego spotkania, w kt贸rym zobaczymy bramki.

Nasze typy Obie drużyny strzelą gola 1.90

Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.50

Atletico Madryt – Manchester City kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Atletico wygra, kurs: 4.50

Remis, kurs: 3.60

Manchester City wygra, kurs: 1.85

Atletico Madryt – Manchester City fakty meczowe

Atletico wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Manchester City wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Manchester City trafia艂 do siatki

Atletico Madryt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Mallorca – Atletico Madryt 1:0

Manchester City – Atletico Madryt 1:0

Atletico Madryt – Alaves 4:1

Vallecano – Atletico Madryt 0:1

Manchester United – Atletico Madryt 0:1

Manchester City pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester City – Liverpool 2:2

Manchester City – Atletico Madryt 1:0

Burnley – Manchester City 0:2

Southampton – Manchester City 1:4

Crystal Palace – Manchester City 0:0