Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk 🇵🇱 Typy, kursy (18.04.2022)

W poniedzia艂ek czeka nas starcie dw贸ch dru偶yn znajduj膮cych si臋 w g贸rnej cz臋艣ci tabeli. G贸rnik Zabrze podejmie bowiem na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Lechii Gda艅sk.

G贸rnik Zabrze – Lechia Gda艅sk zapowied藕 (niedziela, 17:30)

G贸rnik ma ostatnio nie najlepsz膮 pass臋. Nie zdo艂a艂 wygra膰 w 偶adnym z czterech ostatnich spotka艅, a trzy z nich przegra艂. Znacznie oddali艂o to zabrzan od perspektywy ewentualnej walki o czwarte, premiowane udzia艂em w europejskich pucharach, miejsce. Trzeba zaznaczy膰, 偶e spadek ju偶 raczej podopiecznym Jana Urbana nie grozi, cho膰 je艣li dzi艣 przegraj膮 spotkanie, a sw贸j mecz wygra Wis艂a Krak贸w, to zabrzanie b臋d膮 zaledwie sze艣膰 punkt贸w nad stref膮 spadkow膮.

Lechia jest dru偶yn膮, kt贸rej spadek ju偶 na pewno nie grozi. Gda艅szczanie nie musz膮 wi臋c spogl膮da膰 a偶 tak daleko za siebie jak G贸rnik. Bardziej interesuje ich to co dzieje si臋 bezpo艣rednio za ich plecami, gdy偶 Lechia zajmuje aktualnie upragnione przez kilka dru偶yn czwarte miejsce. Ewentualne zwyci臋stwo nad ekip膮 z Zabrza na pewno przybli偶y艂oby podopiecznych Tomasza Kaczmarka do zapewnienia sobie lokaty tu偶 za podium.

G贸rnik Zabrze – Lechia Gda艅sk nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania wydaje si臋 by膰 Lechia Gda艅sk

Nasze typy Lechia Gda艅sk 3.05 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.70 Zagraj

G贸rnik Zabrze – Lechia Gda艅sk kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana G贸rnika, kurs: 2.38

remis, kurs: 3.25

wygrana Lechii, kurs: 3.05

G贸rnik Zabrze – Lechia Gda艅sk fakty meczowe

G贸rnik nie wygra艂 w 偶adnym z czterech ostatnich spotka艅

Lechia wygra艂a dwa spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich spotka艅

W pi臋ciu ostatnich meczach Lechia straci艂a 艂膮cznie cztery bramki

G贸rnik Zabrze – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wis艂a Krak贸w – G贸rnik Zabrze 4:1

Wis艂a P艂ock – G贸rnik Zabrze 3:2

G贸rnik Zabrze – Bruk-Bet 1:1

Warta Pozna艅 – G贸rnik Zabrze 2:1

G贸rnik Zabrze – Cracovia 3:0

Lechia Gda艅sk – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lechia Gda艅sk – Szachtar 2:3

Lechia Gda艅sk – Bruk-Bet 2:0

Legia Warszawa – Lechia Gda艅sk 2:1

Lechia Gda艅sk – G贸rnik 艁臋czna 2:0

Piast Gliwice – Lechia Gda艅sk 1:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Legia Warszawa – Piast Gliwice聽