GKS Tychy – GKS Katowice 🇵🇱 Typy, kursy (24.04.2022)

Mecz GKS Tychy – GKS Katowice zapowiada się ciekawie. Mecze derbowe zawsze interesują miejscowych fanów, ale na boisku również powinno być bardzo ciekawie. Gospodarze wciąż mają realne szanse na miejsce barażowe, ale goście liczą również na dobre wyniki w końcówce sezonu. Można spodziewać się walki w niedzielnym starciu, choć faworytami są mimo wszystko zawodnicy GKS-u Tychy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

GKS Tychy – GKS Katowice zapowiedź (niedziela, 12:40)

Gospodarze tego meczu tracą trzy punkty do miejsc barażowych i można spodziewać się, że do samego końca rundy zasadniczej będą chcieli powalczyć o jak najwyższe miejsce w lidze. Walka o czołową szóstkę wcale się nie skończyła i jeśli gospodarze będą prezentowali się z dobrej strony w ostatnich meczach sezonu to na pewno będą mieli sporą szansę, żeby awansować o kilka pozycji w ligowej tabeli.

Goście za to mają osiem punktów przewagi nad strefą spadkową i dziesięć punktów straty do miejsc dających baraże. Cel ekipy z Katowic na końcówkę sezonu jest raczej jasny – utrzymać się bez problemów na zapleczu Ekstraklasy. Mimo wszystko goście powalczą o jak najlepsze rezultaty, które w ostateczności na pewno dadzą wyższe miejsce na koniec sezonu.

GKS Tychy – GKS Katowice nasze typy

Gospodarze grają w tym sezonie lepiej, ale ostatnio mają problemy z wygrywaniem, ale goście z Katowic również regularnie nie punktują. Szykuje się wyrównane starcie, które może zakończyć się remisem.

Nasze typy remis 3.35

obie drużyny strzelą gola 1.77

GKS Tychy – GKS Katowice kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest GKS Tychy. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.12. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu GKS Tychy – GKS Katowice, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.35. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.35.

GKS Tychy – GKS Katowice fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 6 meczów.

GKS Tychy nie zachował czystego konta od 8 spotkań.

Na ostatnich 6 meczów gości w aż 5 fani oglądali mniej niż 4.5 kartek.

GKS Tychy ostatnie pięć spotkań

Odra Opole – GKS Tychy 1:1

GKS Tychy – Górnik Polkowice 1:1

GKS Tychy – Arka Gdynia 0:2

Widzew Łódź – GKS Tychy 2:1

Zagłębie Sosnowiec – GKS Tychy 1:0

GKS Katowice ostatnie pięć spotkań

Stomil Olsztyn – GKS Katowice 0:1

GKS Katowice – Odra Opole 1:3

GKS Katowice – Widzew Łódź 0:2

GKS Katowice – Górnik Polkowice 1:2

Arka Gdynia – GKS Katowice 2:2