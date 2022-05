Atletico Madryt – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (08.05.2022)

Szlagierowym spotkaniem weekendu w hiszpa艅skiej La Lidze b臋d膮 derby Madrytu. W niedzielny wiecz贸r pewny tytu艂u mistrzowskiego Real Madryt wybierze si臋 na obiekt lokalnego rywala, Atletico. Pierwszy gwizdek s臋dziego zaplanowano na godzin臋 21:00.



Atletico – Real zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Atletico Madryt nadal nie jest pewne udzia艂u w Lidze Mistrz贸w w kolejnym sezonie. Po poprzednim weekendzie i pora偶ce z Athletikiem 0:2 ich przewaga nad pi膮tym Betisem zmala艂a do trzech punkt贸w. Podopieczni Diego Simeone b臋d膮 zatem chcieli za wszelk膮 cen臋 poszuka膰 punkt贸w w derbowym starciu z rywalem, kt贸ry jest ju偶 pewny mistrzostwa Hiszpanii. Ponadto Kr贸lewscy przyst膮pi膮 do tej potyczki opromienieni awansem do fina艂u Champions League.

W zwi膮zku z zapewnieniem sobie mistrzostwa Hiszpanii w madryckiej prasie bardzo gor膮cym tematem jest szpaler, kt贸ry mieliby utworzy膰 pi艂karze Rojiblancos. Wed艂ug wypowiedzi p艂yn膮cych z obozu Atletico do takiego ruchu jednak nie dojdzie, a ca艂y temat tylko podsyca atmosfer臋 przed niedzielnym hitem. Z pewno艣ci膮 bardziej na punktach powinno zale偶e膰 gospodarzom, kt贸rzy – jak wspomnieli艣my – musz膮 walczy膰 o czo艂ow膮 czw贸rk臋.

Atletico – Real nasze typy

Zak艂adamy, 偶e mecz b臋dzie wyr贸wnany i gole padn膮 po obu stronach.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 gola w meczu 1.90 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.75 ZAGRAJ

Atletico – Real kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Atletico, kurs: 2.12

remis, kurs: 3.50

wygrana Realu, kurs: 3.55

Atletico – Real Madryt fakty meczowe

Real Madryt wygra艂 pierwsze derby w tym sezonie w grudniu 2:0

Poprzednie dwa derbowe mecze na stadionie Atletico zako艅czy艂y si臋 remisami

Atletico po raz ostatni wygra艂o z Realem w lidze w 2016 roku

Atletico pi臋膰 ostatnich spotka艅

Athletic – Atletico 2:0

Atletico – Granada 0:0

Atletico – Espanyol 2:1

Atletico – Manchester City 0:0

Mallorca – Atletico 1:0

Real Madryt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Real Madryt – Manchester City 3:1

Real Madryt – Espanyol 4:0

Manchester City – Real Madryt 4:3

Osasuna – Real Madryt 1:3

Sevilla – Real Madryt 2:3

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

BVB – Furth