Wisła Kraków – Jagiellonia 🇵🇱 Typy, kursy (7.05.2022)

“Bia艂a Gwiazda” ca艂y czas walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Ju偶 w sobot臋 na ich drodze stanie Jagiellonia, kt贸ra zmierzy si臋 z Wis艂膮 w meczu przy Reymonta.聽

Wis艂a Krak贸w – Jagiellonia zapowied藕 (sobota, 20:00)

Sytuacja Wis艂y Krak贸w nie nale偶y do najlepszych. Do ostatecznego przypiecz臋towania spadku “Bia艂ej Gwiazdy” wci膮偶 daleko, niemniej jednak w Krakowie musz膮 b艂yskawicznie wzi膮膰 si臋 do pracy, je艣li marz膮 o pozostaniu w PKO BP Ekstraklasie. Wis艂a mia艂a w ostatnich spotkaniach sporo okazji do tego, by wywalczy膰 pe艂n膮 pul臋 punkt贸w, jednak swoich szans nie potrafili wykorzysta膰. Pi臋膰 ostatnich spotka艅 to zaledwie jedno zwyci臋stwo i sze艣膰 punkt贸w “Bia艂ej Gwiazdy”, cho膰 mog艂o by膰 ich znacznie wi臋cej. W meczu z Jagielloni膮 nie mo偶e by膰 ju偶 mowy o wpadkach. Wis艂a desperacko potrzebuje tych trzech oczek, a sobotni mecz z Jagielloni膮 mo偶e si臋 na d艂u偶sz膮 met臋 okaza膰 meczem o by膰 albo nie by膰 krakowian w Ekstraklasie.

Jagiellonia r贸wnie偶 nie mo偶e m贸wi膰 o pe艂nym komforcie, gdy偶 bia艂ostoczanie nadal nie mog膮 by膰 pewni utrzymania. Je艣li w sobot臋 Jagiellonii uda si臋 triumfowa膰 nad Wis艂膮, to podopieczni Ireneusza Mamrota b臋d膮 ju偶 mogli si臋 zrelaksowa膰, gdy偶 oficjalnie zapewni膮 sobie utrzymanie. W przypadku pora偶ki, w Bia艂ymstoku zrobi si臋 jednak gor膮co, gdy偶 strefa spadkowa zbli偶y si臋 do bia艂ostoczan na zaledwie dwa punkty. Dla obu ekip jest to jeden z najwa偶niejszych mecz贸w ko艅c贸wki tego sezonu i mo偶emy by膰 pewni, 偶e obie dru偶yny wyjd膮 na to spotkanie w pe艂ni zmotywowane.

Wis艂a Krak贸w – Jagiellonia nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 tendencj臋 gospodarzy do g艂upiego gubienia punkt贸w stawiamy tym meczu na remis, kt贸ry r贸wnie偶 b臋dzie ca艂kiem niez艂ym wynikiem dla go艣ci.

Wis艂a Krak贸w – Jagiellonia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Wis艂y, kurs: 1.95

remis, kurs: 3.70

wygrana Jagiellonii, kurs: 3.90

Wis艂a Krak贸w – Jagiellonia fakty meczowe

Wis艂a wygra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Wis艂a przegra艂a tylko jedno z ostatnich domowych spotka艅

Jagiellonia wygra艂a tylko dwa z ostatnich dziesi臋ciu wyjazdowych spotka艅

Wis艂a Krak贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cracovia – Wis艂a Krak贸w 0:0

Wis艂a Krak贸w – Wis艂a P艂ock 3:4

艢l膮sk Wroc艂aw – Wis艂a Krak贸w 1:1

Wis艂a Krak贸w – G贸rnik Zabrze 4:1

Wis艂a Krak贸w – Piast Gliwice 2:2

Jagiellonia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Jagiellonia – 艢l膮sk Wroc艂aw 1:1

Piast Gliwice – Jagiellonia 2:1

Jagiellonia – Pogo艅 Szczecin 1:2

Radomiak – Jagiellonia 2:2

Jagiellonia – Zag艂臋bie Lubin 2:1

