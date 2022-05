Lechia Gdańsk – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (8.05.2022)

W niedzielnym spotkaniu PKO BP Ekstraklasy zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸rym przy艣wiecaj膮 kompletnie r贸偶ne cele. Walcz膮ca o europejskie puchary Lechia Gda艅sk podejmie na w艂asnym stadionie broni膮c膮 si臋 przed spadkiem Stal Mielec.聽

Lechia Gda艅sk – Stal Mielec zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Lechia Gda艅sk jest coraz bli偶sza osi膮gni臋cia celu, jakim jest dla gda艅szczan czwarte miejsce na koniec sezonu PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze niedzielnego spotkania musz膮 jednak uwa偶a膰, gdy偶 na potkni臋cie Lechii czyha ju偶 Piast Gliwice, kt贸ry notuje ostatnio niesamowit膮 seri臋. Na t臋 chwil臋 przewaga gda艅szczan nad gliwiczanami wynosi trzy punkty, ale jedna pora偶ka mo偶e sprawi膰, 偶e walka o czwarte miejsce zrobi si臋 arcyciekawa.

W nieco mniej komfortowej sytuacji znajduje si臋 Stal Mielec, kt贸ra potrzebuje jeszcze jednego zwyci臋stwa, by zapewni膰 sobie utrzymanie w elicie. Mielczanie zrobili ostatnio spory krok w tym kierunku, pokonuj膮c na w艂asnym stadionie Legi臋 Warszawa. Do pe艂ni szcz臋艣cia brakuje ju偶 niewiele, ale go艣cie niedzielnego spotkania musz膮 jeszcze przypiecz臋towa膰 swoje utrzymanie. Czy wydarzy si臋 to ju偶 w niedziel臋?

Lechia Gda艅sk – Stal Mielec nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania wydaje si臋 dru偶yna z Gda艅ska.

Nasze typy Lechia Gda艅sk 1.65 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.81 Zagraj

Lechia Gda艅sk – Stal Mielec kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lechii, kurs: 1.65

remis, kurs: 4.0

wygrana Stali, kurs: 5.40

Lechia Gda艅sk – Stal Mielec fakty meczowe

Lechia wygra艂a trzy spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅

Stal przegra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Stal wygra艂a w tym roku tylko jeden mecz wyjazdowy

Lechia Gda艅sk – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Lubin – Lechia Gda艅sk 2:2

Lechia Gda艅sk – Warta Pozna艅 2:0

G贸rnik Zabrze – Lechia Gda艅sk 1:2

Lechia Gda艅sk – Szachtar 2:3

Lechia Gda艅sk – Bruk-Bet 2:0

Stal Mielec – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stal Mielec – Legia Warszawa 2:1

Lech Pozna艅 – Stal Mielec 3:1

Stal Mielec – Warta Pozna艅 0:1

Zag艂臋bie Lubin – Stal Mielec 3:1

Stal Mielec – Cracovia 1:2

