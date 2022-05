Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin 🇵🇱 Typy, kursy (14.05.2022)

W bardzo ciekawie zapowiadaj膮cym si臋 meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy, Lechia Gda艅sk zagra na w艂asnym obiekcie z Pogoni膮 Szczecin. B臋dzie to starcie czwartego zespo艂u z trzeci膮 ekip膮. Pogo艅 zachowa艂a jeszcze minimalne szanse na mistrzostwo.

Lechia Gda艅sk – Pogo艅 Szczecin zapowied藕 (sobota, 20:00)

Lechia jest ju偶 o krok, by zagwarantowa膰 sobie udzia艂 w kwalifikacjach do europejskich puchar贸w podczas sezonu 2022/2023. Przewaga nad pi膮tym Piastem wynosi bowiem 6 punkt贸w. Bior膮c pod uwag臋 fakt, i偶 do ko艅ca sezonu pozosta艂y zaledwie dwie kolejki, tylko prawdziwy kataklizm odebra艂by gda艅skiej ekipie czwart膮 pozycj臋.

Pogo艅 z kolei ma jeszcze matematyczne szanse na mistrzostwo. Trudno jednak wyobrazi膰 sobie, by zesp贸艂 ze Szczecin wyprzedzi艂 Lecha, skoro strata do lidera wynosi pi臋膰 punkt贸w. Pogo艅 zdoby艂a raptem siedem oczek w pi臋ciu ostatnich ligowych spotkaniach. To za ma艂o, by walczy膰 o tytu艂.

Lechia Gda艅sk – Pogo艅 Szczecin nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego i ciekawego spotkania, w kt贸rym obie dru偶yny strzel膮 gola, a tak偶e zobaczymy minimum trzy bramki.

Nasze typy Obie drużyny strzelą gola 1.61

Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 1.90

Lechia Gda艅sk – Pogo艅 Szczecin kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lecha wygra, kurs: 3.00

Remis, kurs: 3.45

Pogo艅 wygra, kurs: 2.31

Lechia Gda艅sk – Pogo艅 Szczecin fakty meczowe

Lechia wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Pogo艅 zanotowa艂a dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich spotka艅

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Pogo艅 traci艂a gola

Lechia Gda艅sk pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lechia Gda艅sk – Stal Mielec 3:2

Zag艂臋bie Lubin – Lechia Gda艅sk 2:2

Lechia Gda艅sk – Warta Pozna艅 2:0

G贸rnik Zabrze – Lechia Gda艅sk 1:3

Lechia Gda艅sk – Szachtar 2:3

Pogo艅 Szczecin pi臋膰 ostatnich spotka艅

艢l膮sk Wroc艂aw – Pogo艅 Szczecin 1:1

Pogo艅 Szczecin – Legia Warszawa 3:1

Pogo艅 Szczecin – Rak贸w Cz臋stochowa 1:2

Jagiellonia Bia艂ystok – Pogo艅 Szczecin 1:2

Pogo艅 Szczecin – Wis艂a P艂ock 1:2

