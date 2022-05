Bordeaux – Lorient 🇫🇷 Typy, kursy (14.05.2022)

B臋d膮ce o krok od spadku Bordeaux zmierzy si臋 dzisiaj z Lorient, kt贸re ca艂y czas desperacko walczy o utrzymanie si臋 w lidze. Kt贸ra z dru偶yn oka偶e si臋 dzisiaj lepsza?

Bordeaux 鈥 Lorient zapowied藕 (sobota, 21:00)

Szane Bordeaux na pozostanie w LIgue 1 s膮 znikome. Gospodarze do miejsca gwarantuj膮cego gr臋 w bara偶ach o utrzymanie trac膮 w tym momencie a偶 cztery punkty. Bordeaux przegra艂o cztery z pi臋ciu poprzednich spotka艅. Zesp贸艂 do tego straci艂 w tym sezonie a偶 89 bramek, co stanowi najgorszy wynik w lidze. Ci臋偶ko zatem oczekiwa膰 by gospodarze byli w stanie sprawi膰 niespodziank臋 i jakim艣 cudem pozosta膰 w ekstraklasie.

Lorient natomiast balansuje ca艂y czas nad kraw臋dzi膮 przepa艣ci. Na dwie kolejki przed ko艅cem sezonu go艣cie maj膮 tylko trzy punkty przewagi nad znajduj膮cym si臋 w strefie spadkowej St. Etienne. Warto w tym miejscu zaznaczy膰, 偶e w Ligue 1 w przypadku remisu punktowego, o kolejno艣ci w tabeli decyduje bilans bramkowy, kt贸ry na ten moment korzystniejszy jest po stronie Lorient.

Bordeaux 鈥 Lorient nasze typy

Patrz膮c na ostatnie popisy gospodarzy oraz sytuacj臋 w tabeli, stawiamy w tym meczu go艣ci z podp贸rk膮 oraz over 2.5 gole.

Nasze typy X2 1.57

over 2.5 gole 1.57

Bordeaux 鈥 Lorient kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Bordeaux: 2.50

remis: 3.70

zwyci臋stwo Lorient: 2.75

Bordeaux 鈥 Lorient fakty meczowe

Bordeaux walczy w tym momencie ju偶 tylko o miejsce w bara偶ach.

Lorient ma trzy punkty przewagi nad stref膮 spadkow膮.

Bordeaux przegra艂o cztery z pi臋ciu poprzednich spotka艅.

Bordeaux pi臋膰 ostatnich spotka艅

Angers 鈥 Bordeaux 4:1

Bordeaux 鈥 Nice 0:1

Nantes 鈥 Bordeaux 5:3

Bordeaux 鈥 St. Etienne 2:2

Lyon 鈥 Bordeaux 6:1

Lorient pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lorient 鈥 Marsylia 0:3

Lorient 鈥 Reims 1:2

Rennes 鈥 Lorient 5:0

Lorient 鈥 Metz 1:0

Nice 鈥 Lorient 2:1

