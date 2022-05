Piast Gliwice – Radomiak Radom 🇵🇱 Typy, kursy (21.05.2022)

W sobotnie popo艂udnie czekaj膮 nas wszystkie mecze 34. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jednym z nich b臋dzie starcie Piasta Gliwice z Radomiakiem Radom.



Piast Gliwice – Radomiak Radom zapowied藕 (sobota, 17:30)

Gospodarze sobotniego spotkania d艂ugo walczyli o to, by dogoni膰 w tabeli Lechi臋 Gda艅sk i awansowa膰 do europejskich puchar贸w. Jednak偶e ju偶 na kolejk臋 przed ko艅cem jest jasne, 偶e ta sztuka nie uda si臋 podopiecznym Waldemara Fornalika, kt贸rzy s膮 ju偶 pewni tego, i偶 zako艅cz膮 sezon na 5. miejscu. Tym samym b臋dzie to ju偶 czwarta kampania z rz臋du, w kt贸rej Gliwiczanie finiszuj膮 w TOP6.

Z kolei Radomiak b臋dzie broni艂 sz贸stego miejsca. Pi艂karze Mariusza Lewandowskiego wygrali ostatnio z Wis艂膮 Krak贸w 4:2 przerywaj膮c d艂ug膮 pass臋 bez zwyci臋stwa. W Gliwicach o koron臋 kr贸la strzelc贸w walczy膰 b臋dzie napastnik Radomiaka, Karol Angielski, kt贸ry na swoim koncie ma a偶 17 trafie艅, a wi臋c tylko jedno mniej od Iviego L贸peza oraz Mikaela Ishaka.

Piast Gliwice – Radomiak Radom nasze typy

Stawiamy, 偶e gospodarze wygraj膮 ten mecz.

Nasze typy Piast Gliwice 1.85 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 3,5 gola w meczu 3.30 ZAGRAJ

Piast Gliwice – Radomiak Radom kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Piast wygra, kurs: 1.85

Remis, kurs: 3.60

Radomiak wygra, kurs: 4.25

Piast Gliwice – Radomiak Radom fakty meczowe

Obie dru偶yny rozdziela jedno miejsce i sze艣膰 punkt贸w na korzy艣膰 Piasta Gliwice

Radomiak Radom wygra艂 w 2022 roku tylko dwa mecze

Piast Gliwice wygra艂 pi臋膰 spo艣r贸d sze艣ciu poprzednich spotka艅

Piast Gliwice pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Piast Gliwice 0:1

Piast Gliwice – Lech Pozna艅 1:2

Warta Pozna艅 – Piast Gliwice 2:3

Piast Gliwice – Jagiellonia Bia艂ystok 2:1

Legia Warszawa – Piast Gliwice 0:1

Radomiak Radom pi臋膰 ostatnich spotka艅

Radomiak Radom – Wis艂a Krak贸w 4:2

Radomiak Radom – Zag艂臋bie Lubin 1:6

G贸rnik Zabrze – Radomiak Radom 0:0

Radomiak Radom – Cracovia 0:1

G贸rnik 艁臋czna – Radomiak Radom 1:0