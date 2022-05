Granada – Espanyol 🇪🇸 Typy, kursy (22.05.2022)

Ostatnia kolejka LaLiga i najwi臋ksze emocje b臋d膮 dotyczy膰 kwestii utrzymania. Granada jest w dobrej sytuacji, ale nie mo偶e by膰 pewna pozostania w lidze. Kr贸tko m贸wi膮c musi ogra膰 Espanyol i zaklepa膰 sobie sezon 2022/2023 sama.

Granada – Espanyol zapowied藕 (niedziela, 20:00)

Trzeba przyzna膰, 偶e Aitor Karanka odk膮d przej膮艂 Los Nazaries wykona艂 dobr膮 robot臋. Remis na Wanda Metropolitano i Celt膮 Vigo u siebie. Poza tym wygrane z Athletikiem w domu i a偶 6:2 na Son Moix z Mallork膮! Teraz dopiero Real Betis ich powstrzyma艂. Nadal jednak Granada jest w dobrej sytuacji przed finiszem ligi. Wielce prawdopodobne, 偶e si臋 utrzymaj膮. Do spadku potrzebna by艂aby wygrana Mallorki, Cadizu oraz ich potkni臋cie. To sporo warunk贸w, a raczej sama Granada da sobie rad臋 i pokona Espanyol.

Espanyol to zesp贸艂 bardzo uzale偶niony od jednego zawodnika. Raul de Tomas strzela i wszystko jest w porz膮dku. K艂opot w tym, 偶e je艣li jego goli danego dnia brakuje, to zaczynaj膮 si臋 schody. Zw艂aszcza na wyjazdach. Los Pericos na obecych stadionach zgarn臋li 8(!) z 41. punkt贸w. To wynik kompromituj膮cy ten zesp贸艂. Maj膮 szcz臋艣cie, 偶e RCDE Stadium jest ich twierdz膮, bo w innym przypadku mogliby znowu pojawi膰 si臋 na drugim poziomie ligowym…

Granada – Espanyol kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Granada wygra, kurs: 1,49

Espanyol wygra, kurs: 6,20

Remis, kurs: 4,50

Granada – Espanyol nasze typy

Stawiamy na gospodarzy, kt贸rzy powinni sobie zapewni膰 utrzymanie. Jednak nie mo偶emy przej艣膰 oboj臋tnie przy takim kursie na gola Raula de Tomasa u go艣ci. To jest kozak, wi臋c szans mu nie zabraknie, a po takim kursie warto spr贸bowa膰.

Granada – Espanyol fakty meczowe

Spotkanie 16. z 13. dru偶yn膮 LaLiga. Obie ekipy dziel膮 4pkt: 37 do 41 na korzy艣膰 go艣ci

Granada ma punkt przewagi nad stref膮 spadkow膮. Tylko wygrana daje im pewne utrzymanie, bez ogl膮dania si臋 na rywali

Je偶eli Mallorca nie wygra swojego meczu, w贸wczas Granada si臋 utrzyma, bez wzgl臋du na wynik Cadizu oraz swojego meczu

Espanyol mo偶e wskoczy膰 o jedn膮 pozycj臋 wy偶ej, ale mo偶e te偶 polecie膰 na 15. lokat臋 w tabeli

Na RCDE Stadium by艂o 2:0 w pierwszym meczu tych ekip.

