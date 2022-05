Korona Kielce – Odra Opole 🇵🇱 Typy, kursy (26.05.2022)

W rywalizacji o awans do najwy偶szej klasy rozgrywkowej, Korona Kielce zagra na w艂asnym obiekcie z Odr膮 Opole. Kt贸ra ekipa si臋gnie po zwyci臋stwo i zmierzy si臋 z triumfatorem starcia Arka – Chrobry o uczestnictwo w PKO BP Ekstraklasie w trakcie sezonu 2022/2023?

Korona Kielce – Odra Opole zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Korona Kielce zako艅czy艂a zmagania na czwartym miejscu w tabeli ze strat膮 pi臋ciu oczek do Arki i sze艣ciu punkt贸w do Widzewa. W szeregach zespo艂u mo偶e pozostawa膰 pewien niedosyt, gdy偶 w trzech ostatnich spotkaniach kielecki klub zdoby艂 raptem jedno oczko na dziewi臋膰 mo偶liwych. Oznacza to, i偶 w przypadku trzech zwyci臋stw, Korona zagwarantowa艂aby sobie bezpo艣redni awans.

Pi膮t膮 lokat臋 na koniec sezonu zaj臋艂a Odra Opole, kt贸ra zgromadzi艂a punkt przewagi nad sz贸stym Chrobrym G艂og贸w i straci艂a pi臋膰 oczek do Korony. W pi臋ciu ostatnich spotkaniach Odra Opole zdoby艂a dziewi臋膰 punkt贸w, notuj膮c trzy zwyci臋stwa i dwie pora偶ki.

Korona Kielce – Odra Opole nasze typy

Spodziewamy si臋 ciekawego spotkania, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.80 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.35 Zagraj!

Korona Kielce – Odra Opole kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz.

Korona wygra, kurs: 2.20

Remis, kurs: 3.50

Odra, kurs: 3.85

Korona Kielce – Odra Opole fakty meczowe

Korona wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

Odra wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Korona traci艂a gola

Korona Kielce pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Tychy 鈥 Korona Kielce 1:1

Korona Kielce 鈥 GKS Katowice 1:2

Odra Opole 鈥 Korona Kielce 3:1

Korona Kielce 鈥 G贸rnik Polkowice 2:1

Widzew 艁贸d藕 鈥 Korona Kielce 1:2

Odra Opole pi臋膰 ostatnich spotka艅

Odra Opole 鈥 Resovia Rzesz贸w 0:3

艁KS 艁贸d藕 鈥 Odra Opole 0:4

Odra Opole 鈥 Korona Kielce 3:1

GKS Jastrz臋bie 鈥 Odra Opole 1:3

Odra Opole 鈥 Puszcza Niepo艂omice 1:2

