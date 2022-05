Korona Kielce – Chrobry Głogów. Typy, kursy (29.05.2022)

Ostatni mecz sezonu w I lidze. Stawka najwyższa z możliwych, czyli awans do Ekstraklasy. Faworytem oczywiście gospodarze. Korona Kielce w prezencie dostała finał baraży u siebie. Ten prezent sprawił Chrobry Głogów, który nieoczekiwanie ograł Arkę w półfinale. Czy ekipa Ivana Djurdjevicia sprawi kolejną niespodziankę?

Korona Kielce – Chrobry Głogów zapowiedź (niedziela, 20:45)

Kilka dni temu koroniarze dostali ogromny prezent. Mowa o wygranej Chrobrego Głogów. Dzięki temu Korona może zagrać finał baraży u siebie. To wymierna korzyść z kilku względów. Przede wszystkim łatwiej o wygraną, po drugie szansa na świętowanie awansu do Ekstraklasy u siebie, a po trzecie klub może zarobić. Tutaj warto pochwalić Koronę, która nie doi swoich kibiców, tylko obniżyła ceny biletów na finał. Dzięki temu Suzuki Arena powinna być zapełniona do granic możliwości. To być może poniesie ekipę Leszka Ojrzyńskiego do wygranej i awansu.

Chrobry Głogów w tym sezonie był bardzo mocny u siebie. 35pkt w domu i ledwie 15 na wyjazdach. Trudno było uwierzyć zatem w powodzenie głogowian w barażach, gdyż wiadomym było, że w domu już nie zagrają. Tymczasem Chrobry wygrał 2:0 w Gdyni i jest przed szansą na historyczny awans do Ekstraklasy. Ivan Djurdjević po tym meczu odejdzie z klubu, ale może po sobie zostawić ogromną spuściznę. Czy tak się stanie? Zobaczymy około godziny 23 w niedzielę.

Korona Kielce – Chrobry Głogów kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Korona wygra, kurs: 2,00

Chrobry wygra, kurs: 3,85

Remis, kurs: 3,45

Korona Kielce – Chrobry Głogów nasze typy

Stawiamy na wygraną Korony po 90. minutach oraz kilka goli w tym spotkaniu.

Korona Kielce – Chrobry Głogów fakty meczowe

Finał baraży o Ekstraklasę. W półfinale Korona pokonała Odrę Opole 3:0, zaś Chrobry Arkę 2:0 na wyjeździe

Spotkanie czwartej z szóstą drużyną sezonu zasadniczego I ligi

Korona w sezonie 30pkt zdobyła u siebie, zaś 26 na wyjazdach

Chrobry Głogów to 35pkt w domu i ledwie 15 na wyjazdach

W sezonie dwukrotnie te ekipy ze sobą remisowały. W Kielcach 2:2, w Głogowie 1:1

