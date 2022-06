🇧🇪 Belgia – Holandia 🇳🇱 Typy, kursy (03.06.2022)

Drugi mecz w naszej grupie Ligi Narod贸w. Derby Beneluksu i spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re potrafi膮 efektownie gra膰 w pi艂k臋. To powinna by膰 uczta dla kibic贸w pi艂ki no偶nej.

Belgia – Holandia zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

W Brukseli spotykaj膮 si臋 s膮siedzi na mapie i by膰 mo偶e nied艂ugo s膮siedzi w tabeli Ligi Narod贸w. Nie ma co si臋 oszukiwa膰 – to s膮 faworyci naszej grupy. Dru偶yny o znacznie wi臋kszym potencjale pi艂karskim i przede wszystkim potrafi膮ce korzysta膰 ze swojego szkolenia. U nas trudno powiedzie膰, by Lewandowski czy Zieli艅ski byli efektem systemu, a po prostu nam si臋 trafili. Belgowie i Holendrzy maj膮 masow膮 produkcj臋 pi艂karzy i od lat ca艂y czas dostarczaj膮 ich do swoich reprezentacji, a tak偶e zasilaj膮 najlepsze kluby w Europie.

Bez wzgl臋du na pozycje, mo偶na oczekiwa膰 wysokiego poziomu pi艂karskiego od ka偶dego z nich. Tutaj te偶 liczymy na ofensywne podej艣cie jednych i drugich. Dodatkowym plusem przy graniu bramek b臋dzie brak Thibauta Courtoisa w bramce gospodarzy. Kontuzja uniemo偶liwi艂a mu wzi臋cie udzia艂u w zgrupowaniu reprezentacji, tu偶 po sezonie ligowym.

Dla jednych i drugich mecze Ligi Narod贸w b臋d膮 elementem przygotowa艅 do mistrzostw 艣wiata. Te zacz臋艂y si臋 ju偶 w marcu, ale rywale po obu stronach byli kompletnie odmienni. Holandia postawi艂a na topowych przeciwnik贸w – wygrana z Dani膮 i remis z Niemcami. Belgowie na luzie weszli w rok – remis z Irlandi膮 oraz 3:0 z Burkina Faso.

Belgia – Holandia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Belgia, kurs: 2,27

remis, kurs: 3,40

Holandia, kurs: 3,15

Belgia – Holandia nasze typy

Liczymy na troch臋 goli z obu stron w tym ciekawie zapowiadaj膮cym si臋 spotkaniu.

Nasze typy Obie strzel膮 1,70

Powy偶ej 2,5 bramki 1,85

Belgia – Holandia fakty meczowe

Pierwszy mecz dla obu ekip w Lidze Narod贸w tego sezonu

W tym roku jedni i drudzy rozegrali po dwa mecze. Bilans: wygrana i remis po obu stronach

Jesieni膮 zagraj膮 w fina艂ach Mistrzostw 艢wiata

Ostatni mecz tych ekip to towarzyskie spotkanie z 2018 roku – remis 1:1

