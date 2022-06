Palmeiras – Atletico Mineiro 🇧🇷 Typy, kursy (05.06.2022)

Lider kontra wicelider Brasileirao Serie A. Mecz na szczycie, na kt贸ry wszyscy czekaj膮 w Brazylii. Kto faworytem? Ze wzgl臋du na teren prawdopodobnie gospodarze. To jednak b臋dzie wyr贸wnany mecz!

Palmeiras – Atletico Mineiro zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Nie do艣膰, 偶e dwa najlepsze zespo艂y obecnie w lidze, to jeszcze broni膮 du偶ych trofe贸w. Atletico Mineiro to aktualny mistrz kraju. Wygrana ze spor膮 przewag膮 liga, nad Palmeirasem i Flamengo, zrobi艂a wra偶enie. Podobnie zreszt膮, jak w przypadku Palmeirasu, gdy m贸wimy o Copa Libertadores 2021. To nie przypadek, 偶e jednych i drugich ogl膮damy na szczycie brazylijskiej pi艂ki od jakiego艣 czasu.

Teraz faza grupowa Libertadores tak偶e zako艅czona sukcesem dla obu stron. Atletico Mineiro wygra艂o, ale zgarn臋艂o tylko 11pkt. Palmeiras za to komplet oczek i a偶 25 strzelonych goli w sze艣ciu spotkaniach. Oczywi艣cie po艂owa z nich – 13 – w dwumeczu z boliwijskim Independiente Petrolero, ale mimo wszystko robi to wra偶enie. Podobnie jak seria ligowa. Zacz臋li od pora偶ki z Cear膮, a od tamtej pory bilans 5-2-0, w tym potkni臋cie z Flamengo. Atletico mo偶e nie jest tak spektakularne, ale tak偶e skuteczne i dlatego to spotkanie zapowiada si臋 niesamowicie ciekawie.

Palmeiras – Atletico Mineiro kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Palmeiras, kurs: 2,30

remis, kurs: 3,30

Atletico Mineiro, kurs: 3,20

Palmeiras – Atletico Mineiro nasze typy

Wyr贸wnany mecz i gole z obu stron – na to liczymy.

Palmeiras – Atletico Mineiro fakty meczowe

Mecz lidera z wiceliderem Brasileirao. Oba zespo艂y maj膮 po 15pkt, podobnie jak trzeci Corinthians

Tylko Sao Paulo ma wi臋cej strzelonych goli – 14 – a Palmeiras oraz Atletico Mineiro maj膮 po 13

Palmeiras to najlepsza defensywa ligi – 5 goli

Gospodarze wygrali sze艣膰 kolejnych mecz贸w we wszystkich rozgrywkach

Jedni i drudzy doznali jednej pora偶ki w lidze. Gospodarze z Cear膮, go艣cie w derbach z Amerik膮 Mineiero

Ostatni mecz tych ekip to ubieg艂y sezon, gdy by艂o 2:2 w Sao Paulo

