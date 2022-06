🇩🇰 Dania K – Brazylia K 🇧🇷 typy, kursy (piątek, 24.06.2022)

Mecz towarzyski, kt贸ry jest elementem przygotowa艅. Obie dru偶yny ju偶 za kilka tygodni zagraj膮 o medale na swoich kontynentach. Po drodze spotkaj膮 si臋 w meczu towarzyskim w Kopenhadze. Faworytem go艣cie z Ameryki Po艂udniowej.

Dania K – Brazylia K zapowied藕 (pi膮tek, 19:00)

Dunki lada moment powalcz膮 w Anglii w ramach kobiecego Euro. W fazie grupowej czekaj膮 ich starcia z Hiszpani膮, Niemcami i Finlandi膮. Zapewne chcia艂yby powt贸rzy膰 sukces pan贸w sprzed roku, kt贸rzy te偶 mieli okazje wyst臋powa膰 na angielskim stadionie. Tutaj lekko nie b臋dzie, ale 偶eby si臋 dobrze przygotowa膰, trzeba zagra膰 z tak膮 ekip膮, jak Brazylia.

Dania nie do艣膰, 偶e zapewni艂a sobie awans na Euro w 2022 roku, to ju偶 tak偶e mo偶e my艣le膰 o kolejnym roku. W 2023 wyst膮pi膮 na mistrzostwach 艣wiata. Do ko艅ca eliminacji jeszcze pozosta艂 jeden mecz, ale ju偶 teraz maj膮 pewny awans na kolejny wielki turniej.

Brazylia oczywi艣cie we wspomnianym mundialu tak偶e wyst膮pi. Najpierw jednak kobieca ekipa Canarinhos ma do wygrania przed sob膮 Copa America. Oczywi艣cie Brazylijki b臋d膮 faworytkami lipcowego turnieju, bo jak偶eby inaczej mog艂o by膰. Po drodze czas na przygotowania i mecz towarzyski z Dunkami. To ju偶 b臋dzie sz贸sty rywal z Europy w tym roku dla nich. Bilans niezbyt dobry. Wygrana z W臋gierkami, remisy z Holandi膮, Finlandi膮 i Hiszpani膮 oraz pora偶ka z Francuzkami. Jak sobie poradz膮 w stolicy Danii?

Dania K – Brazylia K kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Dania wygra, kurs: 3,05

Brazylia wygra, kurs: 2,17

Remis, kurs: 3,40

Dania K – Brazylia K nasze typy

Stawiamy na du偶膮 liczb臋 goli i otwarte spotkanie w Kopenhadze.

Nasze typy Obie strzel膮 1,60 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,73 Zagraj

Dania K – Brazylia K fakty meczowe

Oba zespo艂y przygotowuj膮 si臋 do mistrzostw kontynent贸w u siebie

Dania w lipcu zagra Euro w Anglii

Brazylie czeka Copa America

W przysz艂ym roku obie ekipy spotkaj膮 si臋 na mundialu

Ostatni mecz tych dru偶yn odby艂 si臋 w grudniu 2012 roku. Wtedy w meczu towarzyskim pad艂 remis 2:2