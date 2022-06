🇨🇴 Tolima – Flamengo 🇧🇷 Typy, kursy (30.06.2022)

Startuje faza pucharowa Copa Libertadores. Ju偶 w czwartek kolumbijska Tolima podejmie na w艂asnym terenie niepokonane w rundzie grupowej Flamengo.聽

Tolima – Flamengo zapowied藕 (czwartek, 2:30)

Tolima na pewno nie b臋dzie faworytem tego dwumeczu. Bukmacherzy nie oceniaj膮 zbyt wysoko szans kolumbijskiego klubu nawet w meczu, w kt贸rym pe艂ni艂 on b臋dzie rol臋 gospodarza. W grupie Kolumbijczycy spisali si臋 przyzwoicie i otarli si臋 nawet o pierwsze miejsce w grupie. Jedna pora偶ka i dwa remisy w sze艣ciu spotkaniach sprawi艂y jednak, 偶e Tolima przyst臋puje do 1/8 fina艂u z pozycji drugiej dru偶yny w grupie.

Zgo艂a inaczej wygl膮da to w przypadku Flamengo, kt贸re co prawda na krajowym podw贸rku nie zachwyca艂o, ale je艣li chodzi o rozgrywki Copa Libertadores, to zespo艂owi z Brazylii nie mo偶na zbyt wiele zarzuci膰. Flamengo by艂o bardzo bliskie zako艅czenia grupowej rywalizacji z kompletem punkt贸w, jednak po drodze przytrafi艂 im si臋 remis z Talleresem Cordoba. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e to go艣cie b臋d膮 faworytami czwartkowego starcia.

Tolima – Flamengo nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa dru偶yny go艣ci.

Tolima – Flamengo kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Tolimy, kurs: 3.30

remis, kurs: 3.20

wygrana Flamengo, kurs: 2.30

Tolima – Flamengo fakty meczowe

W fazie grupowej Flamengo nie dozna艂o 偶adnej pora偶ki

Tolima wygra艂a trzy z sze艣ciu spotka艅 w fazie grupowej

Flamengo przegra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Tolima – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tolima – Atletico Nacional 2:1

Atletico Nacional – Tolima 3:1

Tolima – Envigado 1:0

Ind. Medellin – Tolima 0:1

Le Equidad – Tolima 1:0

Flamengo – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Flamengo – America MG 3:0

Atletico-MG – Flamengo 2:1

Atletico-MG – Flamengo 2:0

Flamengo – Cuiaba 2:0

Internacional – Flamengo 3:1

