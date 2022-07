🇦🇩 Inter Escaldes – CFR Cluj 🇷🇴 Typy, kursy (27.07.2022)

CFR Cluj pokona艂o w pierwszym meczu Inter Escaldes 3:0 i jest blisko awansu do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Czy mistrzowie Rumunii – jak si臋 wydaje – dope艂ni膮 formalno艣ci awansu?



Inter Escaldes – CFR Cluj zapowied藕 (艣roda, 17:00)

Inter Escaldes to mistrzowie Andory, kt贸rzy w poprzednim sezonie zdobyli tytu艂 z przewag膮 trzech oczek nad UE Santa Coloma. Wygl膮da jednak na to, 偶e ich europejska przygoda nie potrwa zbyt d艂ugo. Podopieczni Alberto Lopo nie zdo艂ali przej艣膰 rundy wst臋pnej kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w, a od awansu do kolejnej fazy kwalifikacji Ligi Konferencji s膮 bardzo daleko.

CFR Cluj b臋dzie chcia艂o unikn膮膰 drugiej kompromitacji w tym sezonie. Za pierwsz膮 nale偶y uzna膰 odpadni臋cie z kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w po dwumeczu z Pyunik, mistrzem Armenii. Na dodatek do艣膰 藕le dla Cluj rozpocz膮艂 si臋 sezon ligowy – zesp贸艂 wprawdzie pokona艂 Rapid Bukareszt 1:0, ale przegra艂 z Craiovi膮 1:3.

Inter Escaldes – CFR Cluj nasze typy

Zak艂adamy awans Cluj, ale po sporych m臋czarniach w rewan偶u.

Inter Escaldes – CFR Cluj kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana gospodarzy, kurs: 12.00

remis, kurs: 5.75

wygrana go艣ci, kurs: 1.22

Inter Escaldes – CFR Cluj fakty meczowe

Inter Escaldes odpad艂 z rundy wst臋pnej kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w

CFR Cluj wygra艂o dwa spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich spotka艅

W pierwszym spotkaniu obu ekip Cluj wygra艂o 3:0

Inter Escaldes pi臋膰 ostatnich spotka艅

CFR Cluj – Inter Escaldes 3:0

Inter Escaldes – Vikingur Reykjavik 0:1

La Fiorita – Inter Escaldes 1:2

Sant Julia – Inter Escaldes 2:2

Inter Escaldes – Santa Coloma 1:3

CFR Cluj pi臋膰 ostatnich spotka艅

Craiovia – CFR Cluj 3:1

CFR Cluj – Inter Escaldes 3:0

CFR Cluj – Rapid Bukareszt 1:0

CFR Cluj – Pyunik 2:2, karne 3:4

CFR Cluj – Sepsi 1:2

