Odra Opole – Zagłębie Sosnowiec 🇵🇱 Typy, kursy (29.07.2022)

W ramach trzeciej kolejki Fortuna 1. Ligi Odra Opole podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮, niepokonane jak dot膮d, Zag艂臋bie Sosnowiec.聽

Odra Opole – Zag艂臋bie Sosnowiec zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Odra Opole raczej nie mog膮 m贸wi膰 o wymarzonym starcie sezonu. Opolanie zaliczyli spory falstart i po dw贸ch kolejkach pozostaj膮 jedn膮 z dw贸ch dru偶yn, kt贸re nie maj膮 jeszcze na swoim koncie ani jednego punktu. O zmian臋 takiego stanu rzeczy pi艂karze z Opola postaraj膮 si臋 ju偶 w pi膮tek, kiedy to przyjdzie im si臋 zmierzy膰 z Zag艂臋biem Sosnowiec. Odra na pewno nie jest bez szans, bowiem na tak wczesnym etapie sezonu trudno jednoznacznie oceni膰 form臋 poszczeg贸lnych ekip. Do tej pory gospodarze mieli sporego pecha, gdy偶 w otwieraj膮cym sezon meczu z Termalic膮 wypu艣cili remis z r膮k w doliczonym czasie gry, natomiast w spotkaniu z Podbeskidziem dali sobie strzeli膰 dwa gole w przeci膮gu zaledwie jednej minuty. Czy tym razem uda si臋 zachowa膰 koncentracj臋 do samego ko艅ca i wywalczy膰 korzystny rezultat?

O nieco lepszym otwarciu sezonu m贸wi膰 mo偶e Zag艂臋bia Sosnowiec, kt贸re w pierwszym meczu w obecnej kampanii pokona艂o nie najlepiej dysponowan膮 Resovi臋 2:1, a w kolejnym spotkaniu walczyli jak r贸wny z r贸wnym z Ark膮 Gdynia, kt贸ra kilka miesi臋cy temu otar艂a si臋 o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie jednak 偶adna bramka w Gdyni nie pad艂a i pojedynek zako艅czy艂 si臋 bezbramkowym remisem. Niemniej jednak Zag艂臋bie nadal pozostaj膮 jedn膮 z o艣miu niepokonanych dru偶yn i z pewno艣ci膮 na papierze wygl膮daj膮 na minimalnego faworyta.

Odra Opole – Zag艂臋bie Sosnowiec nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego starcia, ale typujemy, 偶e finalnie wi臋cej bramek w meczu zdob臋dzie zesp贸艂 Podbeskidzia.

Odra Opole – Zag艂臋bie Sosnowiec kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Odry, kurs: 2.42

remis, kurs: 3.45

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 3.40

Odra Opole – Zag艂臋bie Sosnowiec fakty meczowe

Odra Opole nie ma jeszcze na swoim koncie ani jednego punktu

Gospodarze w obu swoich dotychczasowych meczach strzelali po jednej bramce

Zag艂臋bie Sosnowiec nadal nie zazna艂o w tym sezonie smaku pora偶ki

Odra Opole – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Odra Opole – Podbeskidzie 1:2

Bruk-Bet – Odra Opole 2:1

Opawa – Odra Opole 1:1

Odra Opole – Polonia Bytom 0:2

Zag艂臋bie Sosnowiec – Odra Opole 2:1

Zag艂臋bie Sosnowiec – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Zag艂臋bie Sosnowiec 0:0

Zag艂臋bie Sosnowiec – Resovia 2:1

Zag艂臋bie Sosnowiec – Rekord Bielsko-Bia艂a 2:1

Zag艂臋bie Sosnowiec – Trzyniec 2:2

Zag艂臋bie Sosnowiec – Odra Opole 2:1

