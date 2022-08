🇦🇹 Wolfsberger – Gzira 🇲🇹 Typy, kursy (03.08.2022)

Zdecydowanego faworyta posiada para austriacko-malta艅ska. B臋d膮 nim oczywi艣cie gospodarze pierwszego spotkania. Wolfsberger nie powinien mie膰 k艂opot贸w z Gzir膮. Jednak musz膮 uwa偶a膰, bo malta艅skie ekipy ju偶 sprawi艂y kilka niespodzianek w tej edycji puchar贸w.

Wolfsberger – Gzira zapowied藕 (艣roda, 19:30)

Austriacy zaczynaj膮 przygod臋 w pucharach. Za nimi trzy mecze o stawk臋 w tym sezonie. Wygrana w pucharze oraz dwa ligowe remisy na start. Nie mog膮 by膰 z tego zadowoleni, ale teraz dostali prezent w pucharach. Tak nale偶y rozpatrywa膰 wylosowanie ekipy z Malty. Gzira sprawi艂a niespodziank臋 w poprzedniej rundzie, ale Wolfsberger nie powinien mie膰 najmniejszych k艂opot贸w z wygran膮 i zrobieniem pierwszego – z dw贸ch – kroku do fazy grupowej Ligi Konferencji.

Gzira to dopiero czwarty zesp贸艂 ligi malta艅skiej. Co ciekawe a偶 trzech przedstawiciel tej slabej – wydawa膰 si臋 mo偶e – ligi jest w III rundzie LKE, czyli o jednego wi臋cej od Polski… Gzira wyeliminowa艂a najpierw rywala z Andory po dogrywce i dw贸ch wcze艣niejszych remisach. Jeszcze ciekawiej by艂o z Radnickim Nis w drugiej rundzie. 2:2 u siebie i 2:2 na wyje藕dzie, chocia偶 wyr贸wnali w 94. minucie! Potem dogrywka, w kt贸rej na 3:3 strzelili w 117. minucie i rzuty karne wygrane 3:1. To ju偶 kapitalny wynik, z kt贸rego mog膮 by膰 niezwykle zadowoleni.

Wolfsberger – Gzira kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wolfsberger wygra, kurs: 1,20

Gzira wygra, kurs: 13,50

Remis, kurs: 6,10

Wolfsberger – Gzira nasze typy

Typujemy zdecydowane zwyci臋stwo gospodarzy i spok贸j przed rewan偶em.

Nasze typy Wolfsberger powy偶ej 1,5 bramki 1,36 Zagraj

Zagraj Wolfsberger wygra do 0 1,70 Zagraj

Wolfsberger – Gzira fakty meczowe

Gospodarze dopiero rozpoczynaj膮 przygod臋 z pucharami. Gzira wyeliminowa艂a ju偶 dw贸ch rywali

Zesp贸艂 z Malty pokona艂 Atletic Escaldes z Andory oraz Radnicki Nis z Serbii. Tych drugich rywali ograli w rzutach karnych na wyje藕dzie

Liga malta艅ska ruszy dopiero za trzy tygodnie, za艣 Austriacy ju偶 s膮 po dw贸ch kolejkach

Wolfsberger do tej pory wygra艂 w pucharze krajowym 4:1 oraz dwukrotnie remisowa艂 w lidze – 1:1 i 2:2

To pierwsze spotkanie tych ekip w historii

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Dynamo Kij贸w – Sturm Graz (艣roda)