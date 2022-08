🇨🇿 Slovacko – Fenerbahce 🇹🇷 Typy, kursy (11.08.2022)

W tej parze wydaje si臋, 偶e niemal wszystko jest jasne. Fenerbahce wygra艂o 3:0 u siebie i jest o krok od ostatniej fazy eliminacji Ligi Europy. Slovacko jednak u siebie powinno spr贸bowa膰 nawi膮za膰 walk臋 z Turkami.

Slovacko – Fenerbahce zapowied藕 (czwartek, 19:00)

Trzybramkowa zaliczka to du偶o w kontek艣cie rewan偶u. Jednak na korzy艣膰 Slovacko przemawia fakt, 偶e nie ma zasady goli na wyje藕dzie. Dzi臋ki temu mog膮 spokojniej atakowa膰 i spr贸bowa膰 odrobi膰 straty z pierwszego meczu. Przed chwil膮 tak偶e jedni i drudzy rozpocz臋li sezon ligowy. Czesi rozpocz臋li od czterech punkt贸w zgarni臋tych w dw贸ch meczach. Z kolei Fenerbahce zremisowa艂o 3:3 na inauguracje. To pokazuje, 偶e dobrze strzelaj膮 na starcie sezonu.

Wcze艣niej jednak Fener odpad艂o z eliminacji do Ligi Mistrz贸w, w dwumeczu z Dynamem Kij贸w. 0:0 w 艁odzi, a potem pora偶ka u siebie w Stambule. Teraz maj膮 otwart膮 drog臋 do IV rundy eliminacji. Tam ju偶 czeka Austria Wiede艅. Kr贸tko m贸wi膮c droga nie najtrudniejsza do fazy grupowej.

Slovacko – Fenerbahce kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Slovacko wygra, kurs: 3.20

Remis, kurs: 3.50

Fenerbahce wygra, kurs: 2.11

Slovacko – Fenerbahce nasze typy

Liczymy, 偶e tym razem Czesi do艂膮cz膮 do strzelania i r贸wnie偶 oni zdob臋d膮 bramki w rewan偶u.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 bramki 1,93 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie strzel膮 1,77 ZAGRAJ

Slovacko – Fenerbahce fakty meczowe

Rewan偶owy mecz III rundy el. Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu by艂o 3:0 dla Fenerbahce

Zwyci臋zca tej pary trafi na Austri臋 Wiede艅

Slovacko rozpocz臋艂o tak偶e sezon ligowy – 4pkt po dw贸ch meczach

Fenerbahce w weekend zainaugurowa艂o lig臋 – 3:3 u siebie

