FC Barcelona – Real Valladolid 🇪🇸 Typy, kursy (28.08.2022)

Robert Lewandowski rozegra w niedziel臋 sw贸j trzeci ligowy mecz w barwach FC Barcelony. “Duma Katalonii” w trzeciej kolejce聽艁a Liga podejmie na Camp Nou ekip臋 Realu Valladolid.聽

FC Barcelona – Real Valladolid zapowied藕 (niedziela, 19:30)

Z meczu na mecz FC Barcelona prezentuje si臋 pod okiem Xaviego coraz lepiej. Nie zaliczyli co prawda idealnego pocz膮tku sezonu, ale wydaje si臋, 偶e “Duma Katalonii” ma odpowiedni potencja艂, by ostatecznie w艂膮czy膰 si臋 do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Na otwarcie podopieczni Xaviego stracili punkty z Rayo Vallecano, ale w kolejnym spotkanie zrehabilitowali si臋 wygrywaj膮c z Realem Sociedad 4:1.

A偶 dwukrotnie w tym spotkaniu do siatki trafi艂 Robert Lewandowski, kt贸ry coraz pewniej czuje si臋 w nowych barwach. W 艣rodku tygodnia “Lewy” odpoczywa艂, podczas gdy jego koledzy mierzyli si臋 w meczu towarzyskim z Manchesterem City. W niedziel臋 Polak b臋dzie wi臋c w pe艂ni si艂. Real Valladolid nie powinien stanowi膰 zbyt wielkiego zagro偶enia dla Barcelony i Katalo艅czycy powinni pewnie triumfowa膰 nad zdecydowanie s艂abszym rywalem. Okazj臋 na powi臋kszenie swojego dorobku strzeleckiego b臋dzie mia艂 te偶 z pewno艣ci膮 Lewandowski.

FC Barcelona – Real Valladolid nasze typy

FC Barcelona – Real Valladolid fakty meczowe

Barcelona nie przegra艂a 偶adnego z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Real Valladolid nie wygra艂 od pi臋ciu spotka艅

Sze艣膰 ostatnich bezpo艣rednich star膰 tych zespo艂贸w zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwo Barcelony