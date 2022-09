Ruch Chorzów – Zagłębie Sosnowiec 🇵🇱 Typy, kursy (09.09.2022)

Jednym z ciekawszych spotka艅 10. kolejki Fortuna 1. Ligi b臋dzie spotkanie Ruchu Chorz贸w z Zag艂臋biem Sosnowiec. Jego pocz膮tek zaplanowano w pi膮tek na godzin臋 20:30.



Ruch Chorz贸w – Zag艂臋bie Sosnowiec zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Ruch Chorz贸w po poprzedniej kolejce zaplecza Ekstraklasy wskoczy艂 na fotel lidera. Niebiescy po pora偶ce w derbowym meczu Pucharu Polski z G贸rnikiem Zabrze zdo艂ali si臋 podnie艣膰 i pokonali na wyje藕dzie Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 1:0. Dla Ruchu by艂a to druga ligowa wygrana z rz臋du, bowiem tydzie艅 wcze艣niej Chorzowianie pokonali Bruk-Bet Termalik臋.

W 艣rodku stawki znajduje si臋 Zag艂臋bie Sosnowiec. W rzeczywisto艣ci tabela jest jednak bardzo sp艂aszczona i podopieczni Artura Skowronka do miejsca bara偶owego trac膮 tylko jeden punkt, a odleg艂o艣膰 do samego Ruchu to tylko cztery oczka. Ostatnio zesp贸艂 zareagowa艂 pozytywnie na wcze艣niejsze niepowodzenia. Po trzech meczach bez wygranej, Zag艂臋bie wygra艂o mecz Pucharu Polski z GKS Wikielec 2:1, a w lidze okaza艂o si臋 lepsze od Stali Rzesz贸w pokonuj膮c ekip臋 z Podkarpacia 1:0.

Ruch Chorz贸w – Zag艂臋bie Sosnowiec nasze typy

Stawiamy na gole po obu stronach i remis.

Nasze typy Remis 3.30

Obie drużyny strzelą gola 1.82

Ruch Chorz贸w – Zag艂臋bie Sosnowiec kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Ruch wygra, kurs: 2.05

Remis, kurs: 3.30

Zag艂臋bie wygra, kurs: 3.85

Ruch Chorz贸w – Zag艂臋bie Sosnowiec fakty meczowe

Po poprzedniej kolejce Ruch Chorz贸w awansowa艂 na pozycj臋 lidera

Ruch Chorz贸w wygra艂 dwa poprzednie mecze ligowe

Zag艂臋bie Sosnowiec po trzech meczach bez wygranej, zwyci臋偶y艂o kolejne dwa spotkania

Ruch Chorz贸w pi臋膰 ostatnich spotka艅

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a – Ruch Chorz贸w 0:1

Ruch Chorz贸w – G贸rnik Zabrze 0:1

Ruch Chorz贸w – Bruk-Bet Termalica 2:1

艁KS – Ruch Chorz贸w 2:0

Ruch Chorz贸w – Chojniczanka 1:1

Zag艂臋bie Sosnowiec pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Sosnowiec – Stal Rzesz贸w 1:0

GKS Wikielec – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:2

Puszcza Niepo艂omice – Zag艂臋bie Sosnowiec 0:0

Zag艂臋bie Sosnowiec -Chrobry G艂og贸w 1:2

Skra Cz臋stochowa – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:0

