🇮🇹 Milan – Dinamo Zagrzeb 🇭🇷 Typy, kursy (14.09.2022)

Mecz Dawida z Goliatem. Jednak to go艣cie po pierwszej kolejce prowadz膮 w tabeli grupy E. Dinamo Zagrzeb ogra艂o Chelsea, ale teraz zadanie trudniejsze. Wyjazd do Mediolanu, na spotkanie z mistrzem W艂och. Czy Milan b臋dzie mia艂 k艂opoty z rywalem z Chorwacji?

Milan – Dinamo Zagrzeb zapowied藕 (艣roda, 18:45)

Kto by si臋 spodziewa艂, 偶e to Dinamo b臋dzie przed tym meczem spogl膮da膰 w d贸艂 w roli lidera grupy. Sensacyjna wygrana nad Chelsea zrobi艂a swoje. W tym samym czasie Milan tylko zremisowa艂 w Salzburgu. To daje chwilow膮 przewag臋 Chorwatom. Trzeba jednak pami臋ta膰, 偶e kilka lat temu zacz臋li grup臋 od wygranej 4:0 nad Atalant膮, a potem z niej nie wyszli. Teraz tak偶e b臋dzie trudno, zw艂aszcza 偶e na San Siro nie b臋d膮 faworytem. Tutaj ju偶 ich dorobek ligowy z pewno艣ci膮 nie b臋dzie na nikim robi艂 wra偶enia. P贸ki co 8-1-0 i seria sze艣ciu wygranych we wszystkich rozgrywkach.

Wielki Milan tym razem jako mistrz W艂och przyst臋puje do rozgrywek. Na pocz膮tek falstart – remis w Salzburgu. To nie by艂 wymarzony wynik, zw艂aszcza wobec tego, co si臋 wydarzy艂o w Zagrzebiu. Jednak Rossoneri s膮 w niez艂ej formie. W lidze 4-2-0 i tyle samo punkt贸w, co prowadz膮ce Napoli oraz wicelider z Bergamo. Kr贸tko m贸wi膮c trzeba do艂o偶y膰 do tego punktowanie w Lidze Mistrz贸w i b臋dzie dobrze. W 艣rod臋 liczy si臋 tylko zwyci臋stwo.

Milan – Dinamo Zagrzeb kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Milan wygra, kurs: 1,25

Remis, kurs:6.00

Dinamo wygra, kurs: 12.00

Milan – Dinamo Zagrzeb nasze typy

Stawiamy na wiele goli gospodarzy, ale co艣 czujemy, 偶e go艣cie z Zagrzebia s膮 w stanie trafi膰 przynajmniej raz do siatki.

Nasze typy Milan powy偶ej 1,5 bramki 1,40 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 2,25 Zagraj

Milan – Dinamo Zagrzeb fakty meczowe

Po pierwszej kolejce Dinamo ma 3pkt, Milan jeden

Dinamo w lidze notuje bilans 8-1-0, odsadzaj膮c rywali ju偶 na 10pkt

Chorwaci wygrali sze艣膰 ostatnich gier licz膮c wszystkie rozgrywki

Milan jest trzecim zespo艂em w lidze – 14pkt jak Napoli i Atalanta b臋d膮ce przed nimi. Ich bilans to 4-2-0

Ostatnie pojedynki tych ekip w pucharach to sezon 2000/2001, gdy Milan dwukrotnie ogra艂 Diniamo w kwalifikacjach do Ligi Mistrz贸w

