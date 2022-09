🇫🇷 Francja – Austria 🇦🇹 Typy, kursy (22.09.2022)

Francja ca艂y czas pozostaje najs艂absz膮 dru偶yn膮 w pierwszej grupie dywizji A Ligi Narod贸w. Je艣li “Tr贸jkolorowi” przegraj膮 w czwartek z Austri膮, to ich spadek do dywizji B stanie si臋 faktem.聽

Francja – Austria zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Zdecydowanie nie takich wynik贸w kibice spodziewali si臋 po reprezentacji Francji. “Tr贸jkolorowi” maj膮 po czterech spotkaniach w ramach Ligi Narod贸w zaledwie dwa punkty na koncie i powa偶nie musz膮 liczy膰 si臋 z gro藕b膮 spadku do ni偶szej dywizji. Pierwsze starcie z reprezentacj膮 Austrii r贸wnie偶 okaza艂o si臋 dla gospodarzy czwartkowego spotkania nie najlepsze, bowiem zako艅czy艂o si臋 ono remisem, a jeden punkt dla Francuz贸w uratowa艂 w ko艅c贸wce spotkania Kylian Mbappe.

Austria na pewno b臋dzie szuka膰 kolejnej niespodzianki i postara si臋 wykorzysta膰 niedyspozycj臋 Francuz贸w. Zw艂aszcza, 偶e w przypadku ewentualnej pora偶ki to w艂a艣nie Austriacy stan膮 si臋 g艂贸wnym kandydatem do spadku do ni偶szej dywizji. Pierwsza grupa dywizji A pe艂na jest jednak dotychczas zwrot贸w akcji i niespodzianek, wi臋c rezultat tego meczu wcale nie musi by膰 oczywisty.

Francja – Austria nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu, kt贸ry ostatecznie padnie 艂upem Francji.

Francja – Austria kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Francji, kurs: 1.41

remis, kurs: 4.55

wygrana Austrii, kurs: 8.0

Francja – Austria fakty meczowe

Francja nie wygra艂a jeszcze 偶adnego spotkania w edycji Ligi Narod贸w

Austria wygra艂a tylko jeden mecz w Lidze Narod贸w

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem 1:1

Francja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Francja – Chorwacja 0:1

Austria – Francja 1:1

Chorwacja – Francja 1:1

Francja – Dania 1:2

Francja – RPA 5:0

Austria – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dania – Austria 2:0

Austria – Francja 1:1

Austria – Dania 1:2

Chorwacja – Austria 0:3

Austria – Szkocja 2:2

