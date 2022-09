🇦🇹 Austria – Chorwacja 🇭🇷 Typy, kursy (25.09.2022)

Ju偶 w najbli偶sz膮 niedziel臋 reprezentacja Chorwacji stanie przed szans膮 przypiecz臋towania swojego awansu do fazy Final Four obecnej edycji Ligi Mistrz贸w. Austriacy r贸wnie偶 maj膮 jednak o co gra膰.聽

Austria – Chorwacja zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Reprezentacja Austrii dobrze rozpocz臋艂a swoj膮 przygod臋 z Lig膮 Narod贸w, bowiem od wysokiego zwyci臋stwa nad Chorwacj膮. W kolejnych spotkaniach Austriacy nie mieli ju偶 jednak tyle szcz臋艣cia i zanotowali pi臋膰 kolejnych mecz贸w bez zwyci臋stwa. Wszystko to sprawia, 偶e gospodarze niedzielnego starcia s膮 przed swoim ostatnim spotkaniem powa偶nie zagro偶eni spadkiem do ni偶szej dywizji. By tego unikn膮膰 musz膮 powt贸rzy膰 wynik z pocz膮tku rozgrywek i ponownie pokona膰 Chorwacj臋.

Nie musi by膰 to wcale jednak takie proste, bowiem forma Chorwat贸w ros艂a z meczu na mecz i w swoich pozosta艂ych spotkaniach go艣cie zanotowali a偶 trzy zwyci臋stwa. Obecnie pozostaj膮 wi臋c faworytem do tego, by awansowa膰 do fazy Final Four Ligi Narod贸w. By by膰 pewnym awansu reprezentacja Chorwacji musi w niedziel臋 pokona膰 Austri臋, jednak nawet w razie pora偶ki, sukces ca艂y czas jest mo偶liwy, lecz zale偶a艂 b臋dzie od wyniku starcia pomi臋dzy Francj膮 i Dani膮.

Austria – Chorwacja nasze typy

Mo偶e to by膰 bardzo ciekawe spotkanie, jednak spodziewamy si臋, 偶e ostatecznie zwyci臋sko z tej potyczki wyjd膮 Chorwaci.

Austria – Chorwacja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Austrii, kurs: 2.90

remis, kurs: 3.30

wygrana Chorwacji, kurs: 2.55

Austria – Chorwacja fakty meczowe

Chorwacja wygra艂a swoje trzy ostatnie mecze w Lidze Narod贸w

Austria nie wygra艂a 偶adnego z czterech ostatnich mecz贸w w Lidze Narod贸w

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 pewnym zwyci臋stwem Austrii

Austria – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Francja – Austria 2:0

Dania – Austria 2:0

Austria – Francja 1:1

Austria – Dania 1:2

Chorwacja – Austria 0:3

Chorwacja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chorwacja – Dania 2:1

Francja – Chorwacja 0:1

Dania – Chorwacja 0:1

Chorwacja – Francja 1:1

Chorwacja – Austria 0:3

