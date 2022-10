🇫🇷 Marsylia – Sporting 🇵🇹 Typy, kursy (4.10.2022)

W trzeciej kolejce Ligi Mistrz贸w zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwa zespo艂y grupy D, z kt贸rych jeden ma na swoim koncie dwa zwyci臋stwa, a drugi dwie pora偶ki. Czy Marsylia zdo艂a prze艂ama膰 z艂膮 pass臋 w starciu z niepokonanym Sportingiem?聽

Marsylia – Sporting zapowied藕 (wtorek, 18:45)

Grupa D tegorocznej edycji Ligi Mistrz贸w wydaje si臋 bardzo wyr贸wnana, w zwi膮zku z czym ka偶dy punkt mo偶e okaza膰 si臋 tym na wag臋 z艂ota. P贸ki co zdobywanie kolejnych oczek nie idzie zbyt dobrze Marsylii, kt贸ra po rozegraniu dw贸ch spotka艅 nadal ma na swoim koncie okr膮g艂e 0 punkt贸w. Powalczy膰 o dobry rezultat w trzecim spotkaniu mo偶e by膰 niezwykle trudno, bowiem do Francji zawita niepokonany jak dot膮d Sporting.

Ewentualna pora偶ka mo偶e jednak oznacza膰 dla Marsylii zmniejszenie szans na awans do fazy pucharowej do minimum. Gospodarze, kt贸rzy nie strzelili jeszcze w tej edycji Champions League ani jednej bramki mog膮 by膰 wi臋c wyj膮tkowo zmotywowani. Czy wystarczy to jednak na rozp臋dzony Sporting? W Ligue 1 Marsylia radzi sobie p贸ki co ca艂kiem nie藕le, wi臋c wydaje si臋, 偶e w starciu z ekip膮 z Lizbony gospodarze nie s膮 bez szans.

Marsylia – Sporting nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz i minimalne zwyci臋stwo Marsylii.

Nasze typy Marsylia 2.24 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.90 Zagraj

Marsylia – Sporting kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Marsylii, kurs: 2.24

remis, kurs: 3.45

wygrana Sportingu, kurs: 3.20

Marsylia – Sporting fakty meczowe

Marsylia nie wygra艂a jeszcze ani jednego meczu w tej edycji Ligi Mistrz贸w i nie strzeli艂a ani jednego gola

Jednocze艣nie gospodarze pozostaj膮 jedn膮 z trzech niepokonanych dru偶yn w Ligue 1

Po o艣miu kolejkach portugalskiej ekstraklasy Sporting zajmuje dopiero si贸dme miejsce w tabeli

Marsylia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Angers – Marsylia 0:3

Marsylia – Rennes 1:1

Marsylia – Eintracht Frankfurt 0:1

Marsylia – Lille 2:1

Tottenham – Marsylia 2:0

Sporting – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sporting – Gil Vicente 3:1

Boavista – Sporting 2:1

Sporting – Tottenham 2:0

Sporting – Portimonense 4:0

Eintracht Frankfurt – Sporting 0:3

