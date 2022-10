🇸🇪Malmo FF – Union Berlin 🇩🇪 Typy, kursy (6.10.2022)

W czwartkowym spotkaniu fazy grupowej Ligi Europy zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w obecnej edycji rozgrywek przegra艂y oba swoje dotychczasowe spotkania.聽

Malmo FF – Union Berlin zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Rywalizacja w grupie D Ligi Europy nie jest p贸ki co specjalnie wyr贸wnana. Dwa pierwsze miejsca, gwarantuj膮ce awans do fazy pucharowej zajmuj膮 p贸ki co Braga i Royale Union SG. Je艣li sytuacja nadal b臋dzie rozwija膰 si臋 w ten spos贸b, to Malmo i Unionowi Berlin pozostanie jedynie rywalizacja o trzeci膮 pozycj臋 i kontynuacj臋 swojej europejskiej przygody w Lidze Konferencji.

Pocz膮tkowo wydawa艂o si臋, 偶e obie te dru偶yny b臋d膮 w stanie powalczy膰 o czo艂owe miejsca, jednak kibic贸w z Berlina i Malmo czeka艂o bolesne zderzenie z rzeczywisto艣ci膮. Teraz wydaje si臋, 偶e mimo wszystko nieco wi臋ksz膮 szans臋 na zwyci臋stwo maj膮 pi艂karze go艣ci i spodziewamy si臋, 偶e to w艂a艣nie Union zdob臋dzie w czwartek swoje pierwsze punkty w tej edycji Ligi Europy.

Malmo FF – Union Berlin nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa Unionu.

Nasze typy Union Berlin 2.02

Obie strzelą 1.83

Malmo FF – Union Berlin kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Malmo, kurs: 3.75

remis, kurs: 3.45

wygrana Unionu, kurs: 2.02

Malmo FF – Union Berlin fakty meczowe

Union i Malmo przegrali swoje oba spotkania w tej edycji Ligi Europy

Union nie strzeli艂 przy tym ani jednego gola

Malmo straci艂o a偶 5 goli na przestrzeni zaledwie dw贸ch mecz贸w LE

Malmo FF – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Malmo FF – Hammarby 0:0

Helsingborg – Malmo FF 1:2

Royale Union SG – Malmo FF 3:2

Malmo FF – Norrkoping 2:1

Malmo FF – Braga 0:2

Union Berlin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Eintracht Frankfurt – Union Berlin 2:0

Union Berlin – VfL Wolfsburg 2:0

Braga – Union Berlin 1:0

FC Koeln – Union Berlin 0:1

Union Berlin – Royale Union SG 0:1

