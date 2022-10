🇺🇦 Szachtar Donieck – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (11.10.2022)

Liga Mistrz贸w znowu w Warszawie. Drugi domowy mecz Szachtara Donieck to wielkie 艣wi臋to w stolicy, gdzie przyjecha艂 Real Madryt. Faworytem oczywi艣cie go艣cie, kt贸rzy chc膮 zapewni膰 sobie ju偶 zwyci臋stwo w fazie grupowej.聽

Szachtar Donieck – Real Madryt zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Real Madryt kroczy od zwyci臋stwa do zwyci臋stwa. W tym sezonie nie wygra艂 tylko jednego spotkania. Jedena艣cie triumf贸w i jedynym potkni臋ciem, by艂o domowe spotkanie z Osasun膮. W lidze kapitalny bilans: 7-1-0, a do tego dodajmy zdobyty Superpuchar Europy oraz komplet punkt贸w w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w. We wtorkowy wiecz贸r Los Blancos chc膮 dorzuci膰 kolejne trzy oczka i zapewni膰 sobie awans, a najlepiej wygran膮 w grupie. Mog膮 to zrobi膰 i b臋d膮 zdecydowanym faworytem potyczki w stolicy Polski.

Szachtar Donieck rozpocz膮艂 od sensacyjnej wygranej w Lipsku. Sam triumf to jedno, ale jego rozmiary – 4:1 – zrobi艂 wra偶enie. W pierwszym “domowym” meczu jednak tylko zremisowali z Celtikiem. W obu tych spotkaniach gwiazd膮 dru偶yny by艂 oczywi艣cie Mychaj艂o Mudryk. Wszyscy licz膮 tak偶e na jego popis we wtorkowy wiecz贸r przy 艁azienkowskiej. Lekko jednak nie b臋dzie mia艂a wschodz膮ca gwiazda ukrai艅skiego futbolu.

Szachtar Donieck – Real Madryt nasze typy

Real Madryt zechce w Warszawie przypiecz臋towa膰 spraw臋 awansu. Wygrana na stadionie Legii Warszawa b臋dzie tutaj warunkiem koniecznym. Skorzystamy z atrakcyjnej promocji bukmachera Superbet, kt贸ry gwarantuje 200 z艂 za wytypowanie zwyci臋zcy meczu. Oferta jest skierowana do nowych u偶ytkownik贸w.

Szachtar Donieck – Real Madryt fakty meczowe

Spotkanie wicelidera z liderem grupy F Ligi Mistrz贸w. Szachtar ma 4pkt, Real 9(komplet)

Real Madryt w tym sezonie wygra艂 11 z 12. mecz贸w licz膮c wszystkie rozgrywki

Szachtar Donieck po raz drugi zagra w Warszawie jako gospodarz

Dla obu ekip to trzecie z rz臋du spotkanie w fazie grupowej. W sezonie 20/21 Szachtar wygra艂 dwa razy, rok temu Real. Teraz te偶 Real wygra艂 pierwszy mecz – 2:1 w Madrycie

