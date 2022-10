Getafe – Athletic Bilbao 🇪🇸 Typy, kursy (18.10.2022)

W dziesi膮tej kolejce La Liga czeka nas starcie dw贸ch dru偶yn z przeciwleg艂ych biegun贸w tabeli. Szesnaste Getafe podejmie na w艂asnym terenie sz贸sty Athletic Bilbao.

Getafe – Athletic Bilbao zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Getafe wygra艂o w tym sezonie tylko dwa spotkania. Mniej zwyci臋stw na swoim koncie maj膮 tylko dwa zespo艂y hiszpa艅skiej ekstraklasy, kt贸re od d艂u偶szego czasu okupuj膮 miejsca w strefie spadkowej. Trudno doszukiwa膰 si臋 optymistycznych perspektyw dla gospodarzy wtorkowego spotkania, bowiem w trzech ostatnich starciach zanotowali oni a偶 dwie pora偶ki i ewentualne prze艂amanie w najbli偶szym czasie jest raczej w膮tpliw膮 kwesti膮.

W zgo艂a odmiennych nastrojach podchodzi膰 do wtorkowego spotkania mog膮 pi艂karze Athletiku Bilbao, kt贸rzy po rozegraniu dziewi臋ciu spotka艅 plasuj膮 si臋 na sz贸stym miejscu w tabeli La Liga. Baskowie dopiero w poprzedniej kolejce doznali swojej drugiej pora偶ki w tym sezonie i p贸ki co ich forma wygl膮da ca艂kiem nie藕le. Spodziewamy si臋 wi臋c, 偶e to go艣cie wyjd膮 z wtorkowego pojedynku zwyci臋sko.

Getafe – Athletic Bilbao nasze typy

Typujemy zwyci臋stwo Athletiku Bilbao.

Getafe – Athletic Bilbao kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Getafe, kurs: 4.30

remis, kurs: 3.45

wygrana Athletiku Bilbao, kurs: 1.95

Getafe – Athletic Bilbao fakty meczowe

Getafe wygra艂o w tym sezonie tylko dwa spotkania

Athletic Bilbao straci艂 w tym sezonie tylko sze艣膰 goli

Trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅 tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Getafe – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rayo Vallecano – Getafe 0:0

Getafe – Real Madryt 0:1

Getafe – Real Valladolid 2:3

Osasuna – Getafe 0:2

Getafe – Real Sociedad 2:1

Athletic Bilbao – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Athletic Bilbao – Atletico Madryt 0:1

Sevilla – Athletic Bilbao 1:1

Athletic Bilbao – Almeria 4:0

Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 3:2

Elche – Athletic Bilbao 1:4

