GKS Katowice – Stal Rzeszów 🇵🇱 typy, kursy (24.10.2022)

Ostatni mecz kolejki w I lidze i bardzo ciekawe spotkanie na G贸rnym 艢l膮sku. Obie ekipy w czo艂贸wce ligowej i obie potrafi膮ce fajnie gra膰 w pi艂k臋. Pojedynek Gieksy ze Stal膮 szykuje si臋 zatem na starcie na wysokim poziomie pi艂karskim.

GKS Katowice – Stal Rzesz贸w zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:30)

Oba zespo艂y lepiej spisuj膮 si臋 na innych terenach, ni偶 przyjdzie im zagra膰 w poniedzia艂ek. GKS Katowie to drugi najlepszy wyjazdowicz ligi – 14pkt, przy dziewi臋ciu u siebie. Z kolei Stal Rzesz贸w 16 z 21. pkt zgarn臋艂a u siebie. Mniejsza r贸偶nica jednak jest w punktowaniu katowiczan. Zreszt膮 w tym momencie trudno si臋 dziwi膰, lepszym wynikom poza domem. Przy Bukowej nadal protest i puste trybuny tak, jak to by艂o chocia偶by w przypadku 艢l膮skiego klasyku z G贸rnikiem Zabrze. Na wyjazdach ekip臋 Rafa艂a G贸raka regularnie wspiera mn贸stwo fan贸w Gieksy. Forma tak偶e dopisuje zespo艂owi, kt贸ry nie przegra艂 sze艣ciu kolejnych gier ligowych – 3 wygrane i 3 remisy.

Stal Rzesz贸w to jeden z najlepiej graj膮cych zespo艂贸w w pi艂k臋 i przyjemnych do ogl膮dania. Najlepszym przyk艂adem trzy ostatnie mecze z udzia艂em ekipy Daniela My艣liwca. W nich pad艂o 艂膮cznie 17 goli, czyli niemal sze艣膰 na ka偶de 90 minut! W tym czasie przegrali derby z Resovi膮 3:4, potem remis w Gdyni 2:2, a ostatnio ograli Odr臋 Opole 4:2, mimo 偶e mecz ko艅czyli w dziewi膮tk臋! Celem rzeszowian nadal jest walka o awans, a z tak膮 ofensywn膮 gr膮 czasem im jest o to nieco trudniej. Rywale potrafi膮 ich kontrowa膰. Dzi臋ki temu jednak kibice dostaj膮 naprawd臋 niezwykle ciekawe widowiska do ogl膮dania.

GKS Katowice – Stal Rzesz贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

GKS wygra, kurs: 2.15

Remis, kurs: 3.50

Stal wygra, kurs: 3.40

GKS Katowice – Stal Rzesz贸w nasze typy

Stawiamy na ciekawy mecz, w kt贸rym padn膮 gole z obu stron.

Nasze typy Obie strzelą 1,75

Powyżej 2,5 bramki 1,90

GKS Katowice – Stal Rzesz贸w fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej z sz贸st膮 dru偶yn膮 I ligi. Obie ekipy dziel膮 2pkt: 23 do 21 na korzy艣膰 gospodarzy

GKS Katowice u siebie zgarn膮艂 zaledwie 9pkt w sze艣ciu grach. Mowa o dw贸ch wygranych, trzech remisach i pora偶ce z Ark膮 Gdynia

GKS Katowice nie przegra艂 sze艣ciu kolejnych mecz贸w ligowych – 3 wygrane i 3 remisy

Stal Rzesz贸w poza domem zdoby艂a tylko pi臋膰 punkt贸w w sze艣ciu spotkaniach

W trzech ostatnich grach ligowych Stali pad艂o 艂膮cznie 17 goli

Ostatni mecz tych ekip w Katowicach zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Gieksy 4:1 w 2021 roku