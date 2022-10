🇮🇹 Inter – Viktoria Pilzno 🇨🇿 Typy, kursy (26.10.2022)

艢rodowy wiecz贸r mo偶e by膰 bardzo szcz臋艣liwy dla W艂och贸w. Inter ma najs艂abszego rywala z mo偶liwych i wygrana daje mu awans do 1/8 fina艂u. Viktoria Pilzno nie powinna by膰 przeszkod膮, by zapewni膰 sobie promocje, kosztem Barcelony.

Inter – Viktoria Pilzno zapowied藕 (艣roda, 18:45)

Kluczem do obecnej sytuacji Interu by艂 dwumecz z Barcelon膮. Najpierw wygrana na San Siro, a potem remis na Camp Nou. Te cztery punkty praktycznie zagwarantowa艂y awans do 1/8 fina艂u. Praktycznie, bowiem pewniakiem by艂o jedno zwyci臋stwo z Viktori膮 Pilzno i tym samym ma by膰 domowe spotkanie. Triumf nad Czechami przypiecz臋tuje przepustk臋 do kolejnej rundy, w艂a艣nie kosztem Barcelony Lewandowskiego.

Viktoria Pilzno bez niespodzianki na ostatnim miejscu w grupie. Zero punkt贸w nikogo nie mo偶e dziwi膰, w ko艅cu rywale z najwy偶szej p贸艂ki. Do tej pory uda艂o im si臋 strzela膰 gole najwi臋kszym. Jeden na Camp Nou, dwa u siebie z Bayernem. To jednak nie wystarczy, by gra膰 wiosn膮 w Lidze Europy. Trudno spodziewa膰 si臋 awansu tam i wyprzedzenia Barcy na ostatniej prostej.

Inter – Viktoria Pilzno kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Inter wygra, kurs: 1.13

Remis, kurs: 9.00

Viktoria wygra, kurs: 22.00

Inter – Viktoria Pilzno nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo gospodarzy i przypiecz臋towanie awansu do 1/8 fina艂u.

Nasze typy Inter powy偶ej 2,5 bramki 1,65 Zagraj

Zagraj Inter wygra do 0 1,56 Zagraj

Inter – Viktoria Pilzno fakty meczowe

Spotkanie wicelidera z ostatni膮 ekip膮 grupy C. Oba zespo艂y dzieli 7pkt, bo tyle ma Inter. Czesi jeszcze bez zdobyczy punktowej

Inter w przypadku wygranej zapewni sobie awans do 1/8 fina艂u

Viktoria Pilzno ma jeszcze teoretyczne szans臋 na awans do Ligi Europy

W pierwszym meczu Inter wygra艂 2:0 w Czechach

