Tottenham – Liverpool. Typy, kursy (06.11.2022)

Drugi z niedzielnych hitów Premier League. W Londynie nie tylko derby, ale także starcie Tottenham – Liverpool. Faworytem wydają się być goście, ale ci mają spore kłopoty w Premier League. Kto będzie górą w tym starciu?

Tottenham – Liverpool zapowiedź (niedziela, 17:30)

Spurs poza porażką z Newcastle, u siebie wygrywają seryjnie. To duży plus przed trudnym niedzielnym spotkaniem. Dodatkowo zespół mógł się podbudować wygraną w Marsylii kilka dni temu. 2:1 zapewniło pierwsze miejsce w grupie i grę w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Paradoksalnie zgarnęli mniej punktów, a będą mieli teoretycznie łatwiejszego rywala niż Liverpool, który był drugi, zaraz za Napoli.

Fatalnie spisuje się w lidze Liverpool. 16 punktów na tym etapie sezonu to wynik zadziwiająco niski. Bilans bramkowy także mógłby być minusowy, gdyby nie rozgromienie Bournemouth dziewięcioma golami. The Reds nadal czekają na premierowe zwycięstwo na wyjeździe. Do tej pory tylko dwa remisy. To aż wstyd dla jednego z kandydatów do mistrzostwa sprzed sezonu. Teraz trudno mówić o takiej walce, skoro strata do lidera to już 15 punktów.

Tottenham – Liverpool kursy bukmacherów

Bukmacher ETOTO przygotował następujące kursy na ten mecz:

Tottenham wygra, kurs: 3.30

Remis, kurs: 3.65

Liverpool wygra, kurs: 2.15

Tottenham – Liverpool nasze typy

Liczymy na dobre widowisko, w którym nie zabraknie goli z obu strn.

Nasze typy Obie strzelą 1,60 Zagraj!

Zagraj! Powyżej 2,5 bramki 1,71 Zagraj!

Tottenham – Liverpool fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z dziewiątą ekipą Premier League. Obie ekipy dzieli 10pkt: 26 do 16 na korzyść gospodarzy

Tottenham w środku tygodnia ograł Marsylie 2:1 i wygrał swoją grupę Ligi Mistrzów

Spurs u siebie zgarnęli 15pkt w sześciu meczach. Pięć zwycięstw i tylko Newcastle wywiozło komplet punktów w Londynu

Liverpool przegrał dwa ostatnie mecze ligowe – Nottingham i Leeds

Liverpool jeszcze nie wygrał w tym sezonie na wyjeździe – dwa remisy i trzy porażki w lidze

W maju na Anfield padł remis 1:1

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Juventus – Inter (niedziela)