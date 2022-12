🇳🇱 Holandia – Argentyna 🇦🇷 Typy, kursy (09.12.2022)

W drugim pi膮tkowym meczu 1/4 fina艂u mistrzostw 艣wiata w Katarze, reprezentacja Holandii zmierzy si臋 z Argentyn膮. Kt贸ra ekipa zamelduje si臋 w p贸艂finale mundialu?

Holandia – Argentyna zapowied藕 (pi膮tek, 20:00)

Holandia ma za sob膮 mecz 1/8 fina艂u z USA. Spotkanie zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem ekipy “Oranje” 3:1, a 艣wietny wyst臋p zaliczy艂 Denzel Dumfries, autor dw贸ch asyst oraz jednej bramki. Zesp贸艂 Stan贸w Zjednoczonych zdo艂a艂 odpowiedzie膰 jednym trafieniem autorstwa Wrighta przy asy艣cie Christiana Pulisica.

Argenty艅czycy z kolei rozegrali spotkanie z Australi膮. W tym przypadku losy rywalizacji wa偶y艂y si臋 do ostatniej minuty potyczki, gdy偶 Argentyna wygra艂a mecz 2:1, a Australijczycy mieli bardzo dogodn膮 okazj臋 w doliczonym czasie gry, by doprowadzi膰 do wyr贸wnania. Szans臋 zmarnowa艂 18-letni Garang Kuol.

Holandia – Argentyna nasze typy

Cho膰 w 1/8 fina艂u lepszy wynik osi膮gn臋艂a Holandia, w tym meczu typujemy zwyci臋stwo Argenty艅czyk贸w, korzystaj膮c z atrakcyjnej promocji przygotowanej przez Superbet.

Nasze typy Argentyna wygra Kurs 150.00 Zgarnij 300 z艂

Holandia – Argentyna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 promocj臋, w kt贸rej mo偶emy zagra膰 za 2 z艂 na zwyci臋zc臋 dowolnego meczu 1/4 fina艂u mundialu.

鈥 Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ

鈥 Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne.

鈥 Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Argentyny ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ.

Holandia – Argentyna fakty meczowe

Holandia wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Argentyna wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich potyczek

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Argentyna zachowa艂a czyste konto

Holandia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Holandia – USA 3:1

Holandia – Katar 2:0

Holandia – Ekwador 1:1

Senegal – Holandia 0:2

Holandia – Belgia 1:0

Argentyna pi臋膰 ostatnich spotka艅

Argentyna – Australia 2:1

Polska – Argentyna 0:2

Argentyna – Meksyk 2:0

Argentyna – Arabia Saudyjska 1:2

Zjednoczone Emiraty Arabskie – Argentyna 0:5

