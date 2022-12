Charleroi – Anderlecht 🇧🇪 typy, kursy (26.12.2022)

W osiemnastej kolejce belgijskiej Jupiler League czeka nas starcie dw贸ch dru偶yn, kt贸re s膮siaduj膮 ze sob膮 w ligowej tabeli. Charleroi podejmie na w艂asnym terenie Anderlecht.聽

Charleroi – Anderlecht zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Charleroi nie radzi sobie w tym sezonie najlepiej i gospodarzom poniedzia艂kowego spotkania na ten moment zdecydowanie bli偶ej jest do strefy spadkowej ni偶 do dru偶yn, kt贸re walcz膮 o awans do europejskich puchar贸w. Zaledwie 19 punkt贸w i ujemny bilans bramkowy to wynik, kt贸ry na pewno nie daje powod贸w do optymizmu.

W r贸wnie s艂abej sytuacji znajduje si臋 obecnie Anderlecht, kt贸ry po rozegraniu szesnastu spotka艅 plasuje si臋 dopiero na jedenastym miejscu w ligowej tabeli. Perspektywy na rych艂膮 popraw臋 s膮 raczej niewielkie, gdy偶 go艣cie wygrali zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 i ewidentnie maj膮 spory problem z tym, by regularnie dopisywa膰 do swojego konta komplet oczek.

Charleroi – Anderlecht nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e g贸r膮 w tym meczu b臋d膮 go艣cie.

Nasze typy Anderlecht 2.35 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.70 Zagraj

Charleroi – Anderlecht kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Charleroi, kurs: 2.90

remis, kurs: 3.60

wygrana Anderlechtu, kurs: 2.35

Charleroi – Anderlecht fakty meczowe

Anderlecht wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Charleroi przegrali dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie obu ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Charleroi

Charleroi – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Besiktas – Charleroi 2:1

Searing – Charleroi 4:1 (1:1)

Genk – Charleroi 4:1

Charleroi – Antwerp 1:0

Cercle Brugge – Charleroi 4:1

Anderlecht – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Genk – Anderlecht 1:0 (0:0)

Anderlecht – Rak贸w Cz臋stochowa 1:1

Panetolikos – Anderlecht 1:2

OFI Crete – Anderlecht 1:1

Anderlecht – Genk 0:2

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Rio Ave 鈥 Maritimo typy, kursy (23.12.2022)