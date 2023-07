Harmonogram transmisji piłkarskich na tydzień 31.07 – 06.08

Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie. Niezliczone rozgrywki sprawiają, że praktycznie bez przerwy możemy śledzić zmagania piłkarzy. Oto harmonogram transmisji piłkarskich w dniach 31.07 – 06.08.

Wciąż mamy do czynienia z tak zwanym sezonem ogórkowym. Coraz bliżej jednak do startu najlepszych lig. Obecnie kluby rywalizują w eliminacjach europejskich pucharów, a także rozpoczęły się niektóre europejskie ligi, między innymi Ekstraklasa. Trwają także mistrzostwa świata kobiet. Wydarzeniami, których nie mogą przegapić w najbliższym tygodniu Polscy kibice to z pewnością mecze rewanżowe Rakowa, Lech, Legii i Pogoni. Spotkanie Kolejorza nie będzie transmitowane w TV.

Poniedziałek 31.07

09:00 Japonia K – Hiszpania K (Viaplay)

09:00 Kostaryka K – Zambia K (Viaplay)

12:00 Irlandia K – Nigeria K (Viaplay)

12:00 Kanada K – Australia K (Viaplay)

18:00 GKS Jastrzębie – Stomil Olsztyn (TVP Sport)

Wtorek 01.08

09:00 Portugalia K – USA K (Viaplay)

09:00 Wietnam K – Holandia K (Viaplay)

13:00 Chiny K – Anglia K (Viaplay)

13:00 Haiti K – Dania K (Viaplay)

12:00 PSG – Inter (Polsat Sport)

Środa 02.08

02:00 River Plate – Internacional (Polsat Sport Extra)

05:00 Milan – Barcelona (Eleven Sports 1)

09:00 Argentyna K – Szwecja K (Viaplay)

09:00 RPA K – Włochy K (Viaplay)

12:00 Jamajka K – Brazylia K (Viaplay)

12:00 Panama K – Francja K (Viaplay)

13:30 Liverpool – Bayern Monachium (Viaplay)

18:00 Karabach – Raków Częstochowa (TVP Sport)

19:00 Genk – Servette (Polsat Sport Extra, Polsat Sport Premium 1)

Czwartek 03.08

01:30 Juventus – Real Madryt (Eleven Sports 1)

02:30 Atletico Mineiro – Palmeiras (Polsat Sport Extra)

12:00 Korea Południowa K – Niemcy K (Viaplay)

12:00 Maroko K – Kolumbia K (Viaplay)

18:00 Pogoń Szczecin – Linfield (TVP Sport)

20:00 Aarhus – Club Brugge (Polsat Sport Extra)

21:00 Legia Warszawa – Ordabasy (TVP Sport)

Piątek 04.08

00:00 San Lorenzo – Sao Paulo (Polsat Sport Extra)

18:00 Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ Family)

20:30 ŁKS Łódź – Korona Kielce (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra)

20:30 Wisła Płock – Lechia Gdańsk (Polsat Sport)

21:00 Sheffield Wednesday – Southampton (Viaplay)

Sobota 05.08

15:00 Raków Częstochowa – Warta Poznań (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3)

16:00 Blackburn – West Brom (Viaplay)

17:30 Górnik Zabrze – Piast Gliwice (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3)

17:30 Wisła Kraków – Stal Rzeszów (Polsat Sport Extra)

20:00 Radomiak Radom – Cracovia (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra)

Niedziela 06.08

02:00 Fluminese – Palmeiras (Polsat Sport)

15:00 Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3)

15:00 Tottenham – Szachtar (Polsat Sport)

17:00 Arsenal – Manchester City (informacja dostępna wkrótce)

17:30 Zagłębie Lubin – Lech Poznań (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3)

19:30 Wisła Puławy – Stal Stalowa Wola (TVP Sport)

20:00 Legia Warszawa – Ruch Chorzów (Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ 4K Ultra)

23:30 Cruzeiro – Botafogo RJ (Polsat Sport)