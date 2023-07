UFC 291: Jan Błachowicz vs Alex Pereira – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 100 UFC 291 Błachowicz wygra z Pereirą 1 Obstaw

29 lipca odbędzie się wyczekiwana gala MMA. Co ważniejsze, w jednej z głównych walk zobaczymy Polaka! Jan Błachowicz vs Alex Pereira to starcie, które bierzemy na nasze typy bukmacherskie. Poza tym na karcie inne topowe pojedynki i wystarczy przytoczyć zestawienie wieczoru pomiędzy Dustinem Poirierem i Justinem Gaethje. UFC 291 zapowiada się wyśmienicie. Poniżej nasze obstawianie gali.

🔥 Uwaga, specjalna promocja bukmacherska na walkę Błachowicza 🔥

‼️Kurs 100.0 na wygraną Jana u licencjonowanego w Polsce, legalnego bukmachera Betfan‼️

ℹ️ Szczegóły promocji ➡️ https://futbolnews.pl/jan-blachowicz-kurs-100



Otwórz konto z kodem GRAMGRUBO

Link do rejestracji ➡️ https://futbolnews.pl/betfan-bonus Wpłać dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon za 38 zł Następnie zagraj kupon SOLO za 2 zł na wygraną Błachowicza z Pereirą po kursie 100.0 ze specjalnego zdarzenia – W TYM MIEJSCU Jeśli Błachowicz wygra z Pereirą, zgarniesz 176 zł na KONTO GŁÓWNE!

UFC 291: Jan Błachowicz vs Alex Pereira – typy bukmacherskie

Uważam, że Jan Błachowicz powinien z tego starcia wyjść zwycięsko i stawiam właśnie na wygraną Polaka. Wiktoria naszego byłego mistrza wagi półciężkiej UFC wyceniana jest po kursie 1.66. Jednak jak wspomnieliśmy wyżej – w specjalnej promocji dla nowych graczy Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO – możesz zagrać to zdarzenie po atrakcyjnej wartości 100.00!

Jednak zadanie dla Polaka nie będzie łatwe, ponieważ naprzeciwko stanie Alex Pereira, który był mistrzem UFC w wadze średniej, ale co ważniejsze… był jednym z najlepszych kickbokserów swego czasu. Jednak tym razem będzie to walka w mieszanych sztukach walki.

Oczywiście, gdyby Jan Błachowicz miał się mierzyć z Alexem Pereirą w K1, to w typach bukmacherskich zdecydowanie stawiałbym na Brazylijczyka. Zazwyczaj przy zmianach kategorii wagowych zwraca się uwagę, że to ten z wyższej jako większy ma więcej szans na wygraną. Fizyczność ma ogromne znaczenie… ale w tej walce nie będzie to czynnikiem. Powód jest prosty – Alex Pereira to bardzo duży gość, który ścinał sporo kilogramów. Tutaj to wręcz Brazylijczyk będzie tym wyższym i z większym zasięgiem rąk.

To nie bójka w stójce powinna być drogą do wygranej dla Jana Błachowicza. Przypomnijmy sobie jego starcie z Israelem Adesanyą. Tam Polak nie zostawił wątpliwości, że był lepszy… i to mimo walki na tamten czas z niepokonanym w MMA Nigeryjczykiem. Choć obecny czempion wagi średniej to wirtuoz stójki, to Jan Błachowicz skutecznie to zniwelował przez obalenia… natomiast Polak też co nieco potrafi w sportach uderzanych.

Nachodzi pytanie, czy Jan Błachowicz jest w stanie zrobić z Pereirą to samo, co zrobił z Adesanyą? Choć tutaj nie będzie przewagi kilogramów, jak to miało miejsce z mistrzem do 84 kilogramów, to różnica umiejętności zapaśniczych oraz parterowych będzie jeszcze większa na korzyść naszego rodaka.

Alex Pereira był mistrzem UFC, ale na swojej drodze w karierze nie spotkał rywali, którzy mieliby duże predyspozycje i chcieli spróbować wygrać właśnie przez obalanie i kontrolę w parterze. I teraz właśnie pojawia się cały na biało Jan Błachowicz – 9 zwycięstw przez poddanie w karierze. Można dyskutować, czy może Adreas Michailidis nie mógł próbować iść tą drogą, ale spytasz pewnie – kto? Bo to postać bardziej znana hardkorowym fanom. Tak więc Alex Pereira nie miał rywala w MMA, który na tak wysokim poziomie jako jedno z narzędzi do wygranej używałby obaleń i kontroli w parterze… a tym bardziej w tej wyższej kategorii wagowej.

Niemniej, każda sekunda, kiedy obaj fighterzy będą stali jest piekielnym zagrożeniem dla Jana Błachowicza. Polak umie bić się w stójce, ale to nie ma znaczenia, kiedy będzie nadciągał lewy sierpowy Alexa Pereiry, bo wtedy mogą zgasnąć światła. Głupio pisać przy tak kozackim zawodniku jakim jest Brazyliczyk, że to może być jego jedyna szans na wygraną… ale jeżeli Błachowicz wejdzie z mądrym planem walki i będzie go egzekwował, to tak właśnie będzie. Tak więc podsumowując, Jan Błachowicz vs Alex Pereira typy bukmacherskie powinny iść w stronę Polaka.

Kursy bukmacherskie UFC 291: Jan Błachowicz vs Alex Pereira

Oferta zakładów bukmacherskich Betfan na UFC 291 (stan kursów na dzień 27.07.2023 r.) Dustin Poirier vs Justin Gaethje 1.70 2.12 Jan Błachowicz vs Alex Pereira 1.66 (lub 100.00 dla nowych graczy Betfan z kodem promo GRAMGRUBO) 2.19 Stephen Thompson vs Michel Pereira 1.56 2.40 Tony Ferguson vs Bobby Green 3.65 1.28 Michael Chiesa vs Kevin Holland 2.23 1.64 Trevin Giles vs Gabriel Bonfim 3.40 1.31 Derrick Lewis vs Marcos Rogerio de Lima 2.51 1.51 Roman Kopylov vs Claudio Ribeiro 1.41 2.86 Jake Matthews vs Miguel Baeza 1.55 2.42 Carlos Vergara vs Vinicius Salvador 1.58 2.33 Matthew Semelsberger vs Uros Medic 1.53 2.47

Gdzie obstawiać Jan Błachowicz vs Alex Pereira

Galę UFC 291 znajdziesz u wszystkich legalnych bukmacherów w Polsce. Jednak jeśli nie masz jeszcze konta w Betfan, to polecamy grać typy bukmacherskie na Jana Błachowicza właśnie u tego legalnego, polskiego bukmachera. Dlaczego? Ze względu na specjalną, atrakcyjną promocję.

Stawiasz 2 PLN na wygraną Jana Błachowicza i jeżeli zdarzenie wejdzie, to na konto główne do wypłaty dostajesz 176 PLN. Tutaj dowiesz się więcej: https://futbolnews.pl/jan-blachowicz-kurs-100

Gdzie oglądać UFC 291: Jan Błachowicz vs Alex Pereira

Galę UFC 291 będzie mógł obejrzeć na kanale Polsat Sport lub w aplikacji mobilnej legalnych zakładów bukmacherskich Fortuna – opcja darmowa!

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport Polsat Sport Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji Fortuna TV Fortuna TV Przejdź do transmisji

