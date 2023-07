Marco Verratti jedną nogą w Al-Hilal

Jak donoszą media, a między innymi Fabrizio Romano, Marco Verratti ma zostać piłkarzem Al-Hilal. Paryżanie muszą jednak otrzymać ofertę opiewającą na co najmniej 30 milionów euro.

Marco Verratti – gwiazda PSG wkrótce opuści zespół z Paryża. Włoch ma przejść do Al-Hilal. Taką informację podał między innymi Fabrizio Romano. Transfer zmierza już do finalizacji, a Włoch ma podpisać trzyletni kontrakt. Verratti jest związany z PSG do 2026, ale klub da zielone światło na transfer, jeśli otrzyma co najmniej 30 milionów euro.

Marco Verratti dołączy zatem do Rúbena Nevesa, Kalidou Koulibaly’ego, Sergeja Milinkovicia-Savicia, a także Malcolma, który do klubu trafił w środę.

