David Silva zakończył piłkarską karierę

David Silva zapisał się w historii futbolu jako jeden z najlepszych graczy na swojej pozycji. Hiszpan ogłosił zakończenie kariery po tym jak nabawił się ciężkiej kontuzji.

Silva dołożył cegiełkę w budowie Manchesteru City

37-latek swoją piłkarską karierę rozpoczął w Valencii. Jego dobra postawa w zespole z La Liga poskutkowała transferem w 2010 roku do Manchesteru City. Hiszpan był jednym z fundamentów współczesnej potęgi Obywateli. W 2008 roku właścicielami klubu zostali szejkowie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Za Davida Silvę zapłacili 28,75 milinów euro. Były reprezentant Hiszpanii przez 10 lat spędzonych na Etihad Stadium był motorem napędowym drużyny. Podczas pobytu w Anglii, dla City wystąpił w 436 meczach. Strzelił 77 goli i zaliczył 140 asyst. Piłkarz był znany ze swojej bajecznej techniki oraz kreatywnego rozgrywania piłki. W Premier League świętował następujące sukcesy:

4x Mistrz Anglii

2x Puchar Anglii

5x Puchar Ligi Angielskiej

3x Superpuchar Anglii

2x jedenastka sezonu Premier League

David Silva zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery przez kontuzje. Hiszpan podczas treningu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

BREAKING: David Silva has retired from football after suffering a serious knee injury 🚨 pic.twitter.com/wFRoZJaj5D — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 27, 2023

Ostatnie lata piłkarskiej kariery Davida Silvy

W 2020 roku pomocnik zdecydował się na powrót do swojej rodzimej ligi i został zawodnikiem Realu Sociedad. Hiszpańskiej drużynie dwa razy pomógł zakwalifikować się do Ligi Europy, a w ostatnim sezonie dołożył się do sukcesu w postaci awansu do Ligi Mistrzów. 37-latek był również ważnym ogniwem w swej kadrze narodowej. Dla reprezentacji La Furia Roja wystąpił w 125 meczach co przełożyło się na 35 bramek. W 2008 i 2012 roku świętował Mistrzostwo Europy z Hiszpanią, a w 2010 roku wygrał Mistrzostwo Świata.