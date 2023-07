Lech Poznań vs Radomiak Radom – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.97 Lech Poznań vs Radomiak Radom Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

2. kolejka sezonu 2023/2024 Ekstraklasy rozkręca się nam na dobre, a w meczu otwierającym Ruch Chorzów pokonał ŁKS Łódź 2:0. To oznacza, że jeszcze nie było spotkania, gdzie nie padła żadna bramka, więc to bardzo cieszy. Teraz zaglądamy do Poznania, gdzie miejscowy Lech ma napięty terminarz i musi sobie radzić na dwóch frontach: ligowe podwórko oraz eliminacje Ligi Konferencji Europy. Rok w rok efekty nie są zadowalające, ale każdy wierzy, że tym razem będzie zupełnie inaczej. W niedzielę 30 lipca o godzinie 17:30 na ENEA Stadion w Poznaniu rywalem poznańskiego Lecha będzie Radomiak Radom. Koniecznie sprawdźcie moją propozycję na ten pojedynek, zapraszam!

Lech Poznań vs Radomiak Radom- typy bukmacherskie

Lech Poznań w tej fazie sezonu musi zmierzyć się z dużą częstotliwością grania, chociaż w ostatnim czasie nie najlepiej sobie radzą. Do tej pory w lipcu rozegrali pięć spotkań licząc wszystkie rozgrywki, nawet mecze towarzyskie i w żadnym nie zdołali zachować czystego konta. Tutaj przede wszystkim muszą skupić się na poprawie defensywy, bo bramki tracili w meczach kontrolnych nawet z Liberec czy Ostravą. W Ekstraklasie na otwarcie pokonali Piast 2:1 po trudnym spotkaniu, a w eliminacjach Ligi Konferencji Europy przed własną publicznością wygrali z litewskim Żalgiris Kowno 3:1 i również nie udało się zagrać na zero z tyłu. A tutaj teraz na rozkładzie jazdy drużyna z Radomia i w czwartek rewanż w Kowno, więc potrzebna szeroka ławka i rotowanie składem.

Radomiak Radom bardzo udanie wszedł w rozgrywki ligowe 2023/2024 i wygrał dość niespodziewanie w Zabrzu z Górnikiem 2:0 po bramkach Henrique Pedro i Rafała Wolskiego, czyli zawodnikach na których ma opierać się gra ofensywna zespołu. Na Śląsku stworzyli sobie ponad 20 sytuacji bramkowych i oddali tyle samo strzałów, co bardzo pozytywnie zaskakuje, bo drużyna z Radomia w zeszłym sezonie wyglądała pod tym względem mizernie i po prostu się męczyła.

Napięty terminarz Lecha, słaba gra w defensywie, a po drugiej stronie dobrze zapowiadająca się gra w ataku Radomiaka skłania mnie do tego, aby w tym spotkaniu zagrać: obie drużyny strzelą gola.

Zapowiedź meczu Lech Poznań vs Radomiak Radom

Goście w tym starciu będą obchodzić mały jubileusz, ponieważ dla „Zielonych” będzie to 100. mecz na poziomie Ekstraklasy i staną się 55. zespołem, który tego dokona. Aktualny trener Radomiaka debiutował przeciwko drużynie z Poznania w ubiegłym sezonie i w Radomiu padł wynik 1:1. Nie mamy nic przeciwko, aby podobny wynik padł w niedzielny wieczór. Zaglądając do statystyk jeśli chodzi o grę gości w meczach wyjazdowych to w 7 z 10 strzelali jako pierwsi gola.

Podopieczni Johna van den Broma cel minimum wykonali, bo zaczęli od dwóch zwycięstw, ale widać, że drugie połowy w ich wykonaniu są nieco gorsze, tak jakby opadali z sił. Murawski i Marchwiński bardzo udanie rozpoczęli sezon, szczególnie ten drugi, który zaliczył dublet przeciwko Piastowi Gliwice. Sędzią głównym będzie doskonale każdemu znany Daniel Stefański.

Kursy bukmacherskie Lech Poznań vs Radomiak Radom

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, to drużyna Lecha jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Najwyższy kurs na zwycięstwo „Kolejorza” proponuje Betclic – 1.80.



Bukmacher Wygrana Lecha Remis Wygrana Radomiaka Betfan 1.77 3.70 4.45 Betcris 1.78 3.64 4.50 Betclic 1.80 3.60 4.60

Gdzie obstawiać Lech Poznań vs Radomiak Radom

Mecze 2. kolejki Ekstraklasy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Lech Poznań vs Radomiak Radom

Transmisji na żywo z tego spotkania będziemy mogli zobaczyć na Canal+Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 17:30.

Fot. PressFocus